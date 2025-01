České podniky se bojí vykročit do světa, a tak jim příležitosti doslova protékají mezi prsty, tvrdí Leoš Jirkovský, který působí jako exportní poradce pro zdejší podnikatele. Situace v cizině se mění a vystihnout správný okamžik pro vstup na některý z nově otevřených trhů může někdy dokonce znamenat, že ho firma ve svém oboru ovládne celý. Jedním z příkladů je podle něj Salvador.

Proč by se měly české firmy zajímat o Salvador?

Protože je to v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí na celém kontinentu. V Česku paradoxně neznám nikoho, kdo by se specializoval na Střední Ameriku, a tak nám tamní podnikatelské příležitosti doslova protékají mezi prsty. Salvador jich nabízí opravdu spoustu.

Jaké firmy by tam mohly najít uplatnění?

Salvador je přibližně tak velký jako třetina Česka a žije tam přes sedm milionů lidí. Jinak řečeno jde o relativně malý stát s relativně hodně obyvateli. Nejsou tam téměř žádné výrobní podniky a minimální je i zemědělství. Stát se primárně opírá o sektor služeb. Díky současné dobré bezpečnostní situaci rychle roste nejen turismus a realitní trh, ale Salvador se také celkově modernizuje, což nabízí mnoho příležitostí v různých odvětvích. Pozitivní roli hraje i iniciativa tamní vlády, která přijala zákony pro ekonomický rozvoj. Podporují domácí a zahraniční investory.

Leoš Jirkovský Vystudoval Policejní akademii ČR v Praze, procestoval více než 60 států světa a hovoří několika jazyky. V současné době je poradcem pro strategický rozvoj podniků. Specializuje se na mezinárodní trhy, vyhledávání příležitostí a navazování zahraničních kontaktů pro české firmy.

Jakým způsobem?

Ve zjednodušené formě, když budete chtít v Salvadoru postavit hotel, získáte osvobození od daně z příjmů až na 15 let a nebudete platit ani clo na dovoz materiálu. Dále jsou zde podnikatelé osvobození od místních poplatků a podobně. Podobné pobídky se vztahují na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a IT firem. Existují také pobídky pro mezinárodní servisní centra a jakékoliv firmy v průmyslových a obchodních zónách s cílem podpořit export produktů a služeb. Parlament v Salvadoru také těsně před Štědrým dnem zrušil zákaz těžby kovů, který platil od roku 2017, a schválil novou legislativu, která těžbu umožňuje pod podmínkou, že se při ní nesmí používat rtuť a nesmí se těžit v některých nově vytvořených chráněných přírodních rezervacích. Prezident Nayib Bukele tento krok prosadil s odkazem na ekonomický potenciál ložisek zlata, jejichž hodnota se odhaduje na 131 miliard dolarů a mohla by významně přispět k hospodářskému rozvoji země. Tato zpráva tedy otevírá příležitosti pro české těžební společnosti a investory. České firmy se specializací na ekologické technologie a udržitelnou těžbu by mohly těžit z nově nastavených podmínek, které kladou důraz na ochranu přírody. Ve zkratce, podnikání v Salvadoru je v současnosti sen každého podnikatele.

Můžete dát nějaké další konkrétní příklady, do čeho by se tam mohli pustit?

Tak třeba v oblasti rychlého občerstvení v zemi není žádná diverzita. Většinou je k dostání smažené kuře, burgery nebo pizza. Velkou příležitost by zde mohla mít česká Bageterie Boulevard, francouzský Paul nebo nějaké asijské bistro či místo typu L’Osteria. Umím si představit, že by mohl vzniknout klidně nějaký evropský projekt české Bageterie Boulevard, významného vietnamského investora z ČR a německé L’Osterie a nabídnout v Salvadoru evropsko‑asijskou alternativu k převážně americkým fastfoodům. Jsou zde příležitosti i pro drogerie, ať už mluvíme o řetězci Teta, nebo německém DM. Velké příležitosti vidím v oblasti stavebnictví. Hodnota nemovitostí zde během dvou let vzrostla zhruba o 50 procent. Klíčovými faktory jsou zlepšující se bezpečnostní situace a státní pobídky pro nové projekty. Totéž platí pro stavbu hotelů, bytů, kanceláří a skladů. To souvisí s obrovským růstem turismu – podle místních se za poslední tři roky zvýšil o 300 procent a Salvador je nyní čtvrtou nejrychleji rostoucí turistickou destinací na světě. V blízké budoucnosti by také mělo u města San Miguel na jihovýchodě země vyrůst Pacifické mezinárodní letiště. Jaká asi bude hodnota nemovitostí, návštěvnost a kupní síla města za pět až deset let? Jsme na začátku velkých změn. Stavebnictví, cestovní ruch a doprava jsou oblasti, ve kterých dojde v této zemi k obrovskému rozmachu.

O Salvadoru se ale přece dlouhá léta tvrdilo, že jde o zemi s obrovskou kriminalitou. Nemůže právě tohle odrazovat české firmy?

Je pravda, že Salvador se, podobně jako řada ostatních zemí v oblasti, dlouho potýkal s vysokou kriminalitou způsobenou činností gangů. Pak ale v roce 2022 začal nový prezident Bukele zavírat příslušníky gangů doslova ze dne na den. Vláda nechala uvěznit přes jedno procento populace, tedy zhruba 70 tisíc příslušníků gangů. Nyní je země mnohem bezpečnější. Například počet vražd tam je ve srovnání s Francií nebo Finskem jen asi dvojnásobný. K bezpečnostní situaci doplním, že jsem se tam pohyboval na mnoha místech po celé zemi často sám a bez jakýchkoliv nepříjemných situací.

V čem dělají podle vás české podniky chybu? Proč více neexpandují do zahraničí?

Chováme se velmi konzervativně, což výrazně brzdí náš růst. Bojíme se vykročit do světa, udělat první krok, bojíme se dělat chyby, a pokud něco nejde podle plánu, vzdáváme to. V dnešní době by mnoho lidí i podnikatelů chtělo všechno okamžitě a ideálně bez rizika. Další problém je, že neumíme spolupracovat, chybí nám aktivita i schopnost vést druhé. To považuji za obrovskou slabinu našich podnikatelů, která pramení z české mentality. Problémem také je, když si podnikatelé myslí, že obchod mohou domluvit na dálku. V Salvadoru se ale bohatá vrstva navzájem zná a rozhodně zde neuděláte byznys pouze prostřednictvím nabídky v e‑mailu, díky webovému odkazu či po jediné služební cestě. Obchodní vztahy se zde budují osobně, trvají déle než v Evropě, jsou na úrovni a v přátelské atmosféře, podobně jako v ostatních zemích Latinské Ameriky. Není to krátkodobé ani povrchní. A co je výhodou: když se někdo chytne v Salvadoru, chytne se i v Kostarice, Panamě nebo Hondurasu. Ano, jsou to všechno menší státy, ale i to má svá pozitiva. Můžete například se svým produktem snadno ovládnout celý trh, protože tam není taková konkurence. Také se mnohem snáze dostanete k vedoucím představitelům státního aparátu, kteří vám pak mohou pomoci