Pochází z jižního cípu Itálie, ale když odešel do Turína studovat na automobilového inženýra, zamiloval se do fotbalového Juventusu a hry Pavla Nedvěda. „Je to jeden z mých idolů. Jakou on měl výdrž! Viděl jsem ho běhat okolo jeho vily i po zápase,“ vzpomíná třiačtyřicetiletý Giuseppe Panarese, od října nový šéf polské skupiny Allegro pro mezinárodní byznys.

Usadil se v Praze a v prvním rozhovoru pro HN vysvětluje, s jakou strategií se pustil do těžkého úkolu: otočit někdejší Mall Group, do níž patřily internetové obchody Mall či CZC a nyní se převádějí na online tržiště Allegro.cz, do černých čísel. Na něm podle údajů za třetí kvartál loňského roku nakupuje 2,8 milionu českých a slovenských zákazníků.