Začátkem letošního roku skončila jedna historická éra. Její začátek se datuje do roku 1967, kdy do zemí tehdejšího východního bloku začal proudit plyn ze sibiřských těžebních polí prostřednictvím plynovodu Bratrství. Trubky se později protáhly až do západního Německa a evropská ekonomika si začala zvykat na levný zdroj energie, jehož důležitost ještě vzrostla po pádu Berlínské zdi v roce 1989.