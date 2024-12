Investiční příležitosti pro příští rok hledejte všude tam, kam oko pasivního investora nedohlédne, radí známý český investor Daniel Gladiš. Zakladatel fondu kvalifikovaných investorů Vltava Fund doporučuje pátrat po dobrých akciích mimo největší tituly, mimo hlavní indexy a mimo nejpopulárnější země a sektory. V rozhovoru mimo jiné vysvětluje, jaké důsledky má, že je na trzích převaha pasivních investorů. Tedy těch, kteří před samotnou investicí nedělají analýzu jednotlivých společností a pouze nakupují akcie burzovně obchodovaných fondů – ETF, jež kopírují složení hlavních tržních indexů, jako je například S&P 500 nebo Nasdaq Composite.

Ve světě investic se pohybujete už přes třicet let. Jaké byly začátky investování v Česku na počátku 90. let?

Bylo to úplně jiné než dnes. Největší zlom přišel v roce 1993. Burza už sice fungovala předtím, teprve v tom zmíněném roce na ni ale přišly akcie z první vlny kuponovky. Najednou jsme tady měli čtyři miliony akcionářů, několik desítek investičních fondů, které vlastnily polovičku všech akcií, a na trhu bylo několik set emisí, z nichž možná sedmdesát se obchodovalo velice aktivně. Rovněž platilo, že v první polovině 90. let jsme byli jediným významnějším trhem za bývalou železnou oponou. A byli jsme jednoznačně miláčky zahraničních investorů, a to až tak do roku 1995 nebo 1996. Většina lidí, kteří u nás začali obchodovat s akciemi, samozřejmě neměla žádné zkušenosti, žádné znalosti, nic, o co by se mohli opřít. V podstatě všichni v těch prvních letech obchodovali na domácím trhu. Jen naprosto výjimečně se stalo, že by v té době někdo nakupoval nějaké zahraniční akcie. Dnes je situace zcela obrácená. Domácích akcií je na našem trhu hrstka, zahraniční investoři o něj ani nezavadí a českým investorům nezbývá než mít většinu portfolia v zahraničí.