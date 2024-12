Museli bychom jít mnoho let dozadu, kdybychom chtěli zjistit, kdy naposledy šli Němci do volebního roku v tak skleslé náladě. Důvodem je hlavně ekonomická situace, případně obava z dalšího vývoje války na Ukrajině, což je pro voliče podle průzkumů velmi důležité téma. Ale zatímco dříve se mohlo Německo dívat do budoucnosti s optimismem a s důvěrou v to, že jeho hospodářství záhy opět nabere sílu, teď je výhled mnohem pesimističtější.

Němci počítali s tím, že letos půjdou k parlamentním volbám. Měly ale být v obvyklém podzimním termínu. Po rozpadu dosavadní vládní koalice sociálních demokratů, zelených a liberálů ale volební den nastane už koncem února. Na základě průzkumů veřejného mínění se zdá být jasné, že se k moci vrátí konzervativní blok CDU/CSU, v jehož čele dlouho stála někdejší kancléřka Angela Merkelová. Ta z politiky odešla v roce 2021, kdy už znovu nekandidovala. Lídrem konzervativců a kandidátem na úřad spolkového kancléře je nyní Friedrich Merz.