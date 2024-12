Stále provozuje advokátní praxi, souběžně s tím ovšem Ivo Jahelka již přes čtyřicet let baví posluchače svou písňovou tvorbou. Humornou formou v ní dal poetickou podobu nejrůznějším pozoruhodným soudním případům. Ač by se mohlo zdát, že umělecký věhlas bude mít pro advokátní činnost jen pozitiva, zejména v podobě davů klientů, podle Jahelky má sláva i své stinné stránky. „Vždycky jsem říkal, že na venkově je jakákoliv popularita přitěžující okolností, a to zejména u osob, které by měly zachovávat jistou vážnost, a to by právník zcela jistě měl,“ konstatuje jindřichohradecký advokát. V rozhovoru pro týdeník Ekonom přibližuje, jaké změny v oboru vnímá, proč podle něj hrozí odosobnění soudních řízení, a také už bilancuje: „Jsem rád, že jsem ještě prožil dobu, kdy jsme žili, jak jsme žili, se vším, co k životu patřilo – i když to někdy bylo na samé hraně zákona.“

Domníváte se, že se soudní praxe a právo obecně mění?

O tom není naprosto žádných pochyb. Mohu připomenout například zásadní změnu trestního zákona k trestnému činu znásilnění, což bylo nepochybně inspirováno kauzou poslance Feriho. Namísto předchozí úpravy, která vyžadovala násilí či pohrůžku bezprostředním násilím, popřípadě zneužití bezbrannosti, dnes už jen platí, že „ne znamená ne“. Jsem opravdu zvědavý, jak se to bude v konkrétních věcech prokazovat.