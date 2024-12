Akciový index S&P 500 vzrostl od amerických prezidentských voleb o více než pět procent a je na historickém rekordu. Investoři se tak evidentně těší, až se do Bílého domu nastěhuje nově zvolený prezident Donald Trump. Jak ale tvrdí oslovení analytici, do budoucna už se investoři zřejmě nemohou spolehnout na to, že indexy potáhne silný růst těch největších emisí. “Bude to čím dál více o výběru jednotlivých titulů, pozorně budou investoři sledovat data z americké ekonomiky, a jednání Trumpa na poli celních tarifů s Čínou i Evropou i geopolitickou situaci a to více směrem k válce na území Ukrajiny – to budou hlavní hybatelé trhů,” říká Michal Semotan, portfolio manažer fondu J&T Opportunity CZK.

Anna Píchová, Senior Wealth Manager, One Family Office:

Očekáváme, že v prosinci dojde k nějakému vrcholu na amerických akciích, které tak dovrší velmi úspěšný rok. Čekáme, že na konci roku budou outperformovat spíše střední a malé firmy, u kterých by se měl projevil nárůst jejich ziskovosti. S tímto ohledem také v zásadě upravujeme portfolio. Mírně aktivnější jsme na prodejní straně a uzavíráme zisky u spekulativnějších akcií. U nákupů selektivně vybíráme zajímavé firmy, spíše defenzivnějšího charakteru z oblasti zdravotnictví nebo nemovitostí. Výběr však nechceme uspěchat s ohledem na možné strukturální změny s nástupem nového amerického prezidenta. V portfoliu máme i jiné investice než akciové, například fond hedgeových fondů Apex, který je velmi málo korelován s akciovým trhem, nebo vybrané private equity fondy, jako je Bain Capital.

Tomáš Vlk, hlavní analytik Patria Finance:

Naším posledním přírůstkem do seznamu investičních tipů je Mercado Libre, tedy největší e-commerce firma v Latinské Americe. Společnost dynamicky roste na trzích, které mají stále obrovskou rezervu v přechodu na internetové nakupování a s tím spojené poskytování půjček či vydávání kreditních karet, případně zabezpečení logistiky. To všechno jsou oblasti, kde je Mercado Libre aktivní a má v nich velmi silnou pozici. Pokud jde o prosincový vývoj na trzích, jedním z důležitých témat je tempo uvolňování měnové politiky. Americký Fed je na vážkách, jestli v prosinci úrokové sazby dál snížit, nebo si vybrat přestávku. Napovědí nová data hned zkraje měsíce. Dál se bude určitě řešit také politika budoucí americké vlády. Ačkoli se ujme funkce až v lednu, už nyní přicházejí tradiční hrozby cly, takže investoři si už v předstihu opět zvykají na to, že různá prohlášení mohou situaci na trzích kdykoli měnit. Nejen my se budeme snažit odhadovat, jestli v celkovém mixu politiky Trumpovy vlády převládnou pozitivní nebo negativní dopady.

Bohumil Trampota, analytik Komerční banky:

Od začátku tohoto roku patří mezi mé favority Colt CZ a Kofola. Obě dvě společnosti předvádí vysoké zhodnocení. U Coltu je to sázka na velké investice do obrany. Předpokládám, že nejen evropské státy začnou zvyšovat rozpočty na obranu. Armády se začnou přezbrojovat. Kromě toho se v druhé polovině tohoto roku předvede plný potenciál akvírované společnosti Sellier&Bellot. Očekáváme, že sektor Defence bude mezi preferovanými. Kofole roste hospodaření nejen nově začleněnými Pivovary CZ, ale samozřejmě taky organicky. Výsledky by měly dosáhnout horní hranice původního cíle, a to přes ničivé povodně. Navíc Kofola, pravděpodobně vzhledem k lepší vizibilitě výsledků a schopnosti generovat hotovost, vyplatila na konci října zálohovou dividendu 7,50 koruny ze zisku roku 2024. V našich odhadech počítáme s tím, že Kofola vyplatí podstatně vyšší dividendu, než podle její dividendové politiky (13,50 koruny). Celková dividenda za 2024 by měla dosáhnout 19,1 koruny. Na finální výplatu v příštím roce tedy zbývá 11,60 koruny. Pokud jde o vývoj na trzích, širokopásmový index S&P 500 je na historickém maximu. V úterý 26. listopadu dosáhl úrovně 6 021,63 bodů. Od začátku tohoto roku je silnější o 26,24 procenta. Do konce roku ho může dále ovlivňovat vidina toho, co může přijít s znovuzvoleným prezidentem Trumpem, tak jak bude představovat svoji administrativu. Pravděpodobně to bude avizovaná podpora domácího trhu a společností. Může dojít ke snížení daní a regulace. Naopak pravděpodobně zavede cla na importy. Od voleb vrostl S&P500 o +5,5 procenta.

Michal Semotan, portfolio manažer fondu J&T Opportunity CZK:

Nadále se soustředíme na akciové instrumenty, jediné co bych doplnil - a diskutujeme to, jestli rozšířit jedno naše portfolio o krypto (J&T NextGen). Jinak jsme navyšovali naše pozice na akciích Titan Cement, Vistry (britský developer), Deutsche Wohnen. Na americkém trhu jsme posílili váhu Dellu a Micronu, přikupovali jsme i akcie menších amerických společností jako je Bluebird, Sterling Infrastructure, Crox či oblast vzdělávání (tickery PRDO a UTI). Nadále věříme v pokles úrokových sazeb a pozitivní dopad AI a působení Donalda Trumpa v 2025 jako prezidenta. V prosinci na trzích nečekám zásadní změny, může přijít oddech trhů v nejbližších dnech a jemná technická korekce, ale s koncem roku si myslím, že se akciové trhy vrátí k růstu a přípravě pozic na 2025. Nečekáme už tak silný růst u těch největších emisí, které tlačily index S&P nahoru v posledních dvou letech. Bude to čím dál více o výběru jednotlivých titulů, pozorně budou investoři sledovat data z americké ekonomiky, a jednání Trumpa na poli celních tarifů s Čínou i Evropou i geopolitickou situaci a to více směrem k válce na území Ukrajiny – to budou hlavní hybatelé trhů.

Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital:

Čerstvá ekonomická data ukázala na další prohloubení poklesu ekonomické aktivity v Evropě. Znatelně zrychlil pokles ve zpracovatelském průmyslu a v poklesu je nově rovněž aktivita v dominantním sektoru služeb. Klíčové indikátory PMI se tedy nacházejí výrazně pod 50 body a značí kontrakci. Očekáváme tedy v reakci razantnější pokles úrokových sazeb ECB až o 75–100 bps na zasedáních v prosinci, lednu. V případě, že by došlo konečně k dohodě s odbory, může dojít k určité stabilizaci akcií Volkswagen. Ten prochází náročnou podnikovou restrukturalizací. Akumulace dál dává smysl u Rheinmetallu. Státy EU budou totiž po zvolení Donalda Trumpa nuceny pravděpodobně zvyšovat své obranné výdaje nad rámec dosavadních dvou procent v poměru k HDP. V USA se pak ekonomická aktivita spíše dále zrychluje, Fed tedy nejspíš čeká období vyčkávání, kdy další pokles sazeb může být až v případě zhoršení ekonomických ukazatelů (tzv. „higher for longer“ fenomén). Z amerických akcií bych nyní vypíchnul Microsoft, který letos zaostává za širším trhem, a to zhruba o 10 procent. Růst příjmů sice u tohoto giganta zpomaluje, ale výsledky cloudové divize nejsou vůbec špatné. Z komodit by dál mohla zpevňovat ropa, kdy sílící konflikt na Ukrajině zvyšuje její ceny o geopolitickou rizikovou prémii. Moskva totiž zesílila svou ofenzivu poté, co USA a Velká Británie umožnily Ukrajině zaměřit své rakety hlouběji do ruského území.