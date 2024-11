Daně zvyšovat nebudeme, stát musí začít šetřit u sebe, na svém provozu. Těmito slovy lákala na podzim 2021 koalice dnešních vládních stran Spolu lidi, aby jí přišli hodit hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny. Jednou z hlavních cest, jak ušetřit, mělo být propuštění 13 procent státních úředníků.

Ekonomové už tehdy upozorňovali, řečeno slovy někdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky, že tento slib není zasazen do reálného ekonomického rámce. Přeloženo do řeči čísel: v praxi by jeho splnění znamenalo propuštění bezmála 10 tisíc úředníků placených ze státního rozpočtu. Bylo jasné, že bez zásadního seškrtání byrokratických agend něco takového nebude možné provést, aniž by některé úřady zkolabovaly.