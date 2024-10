Více než 50 milionů korun ročně utratí sběratelé v dražbách pořádaných společností Burda Auction. Aukční síň v posledních letech přitáhla pozornost také prodejem několika velmi drahých známek v hodnotě téměř 10 milionů korun. A to není v Česku obvyklé. V rezidenční části pražských Dejvicích vyrostla co do obratu největší aukční síň v Česku specializující se především na známky a jejich sbírky. Vedle nich přijímá ale také bankovky, mince, vyznamenání nebo historické listiny a dokumenty. Jako první ze zdejších prodejců v roce 2008 spustila online dražby, a předběhla tak i některé světové aukční domy.