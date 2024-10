Navzdory rozsáhlým balíčkům zelených stimulů v USA i Evropě sází stále více hedgeových fondů na pokles akcií firem zabývajících se solární energií, elektromobilitou či vodíkem. A naopak věří v posilování „špinavých“ fosilních odvětví majících co do činění s ropou, plynem a uhlím. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla agentura Bloomberg News na základě dat zhruba 500 hedgeových fondů od společnosti Hazeltree, jež zpracovává údaje z odvětví alternativních investic.

Podle manažerů hedgeových fondů (odvětví, jež má celosvětově pod správou více než pět bilionů dolarů) je důvod takového vývoje zřejmý: akcie v oblasti čisté energie a zelených technologií výrazně zaostávají za širším trhem. A jak se zdá, návratnost mnohých investic do ochrany klimatu není zdaleka tak rychlá a výnosnost taková, jak se předpokládalo.