V zemích EU bylo od začátku roku do srpna registrováno 902 011 nových osobních bateriových vozidel, což představuje meziroční pokles o 8,3 procenta. V Česku byl ve stejném období trend opačný – 5763 nových elektrovozů v provozu znamená meziroční nárůst o 41,6 procenta. Údaje z webu Čistá doprava, který spravuje Centrum dopravního výzkumu (CDV) za podpory ministerstva dopravy, také ukazují, že více než dvě třetiny vozů s takovým pohonem dlouhodobě registrují firmy.

„Podstatná část z těchto registrací byla podpořena ze záručního programu Elektromobilita Národní rozvojové banky,“ odhaluje Lukáš Kadula z CDV. Česko patří mezi 15 zemí unie, kde tyto prodeje rostou, ovšem na rozdíl od některých dalších to bylo z velmi nízkého základu. A dotační program byl právě vyčerpán. „Otázkou je, zda se trend nezpomalí,“ dodává Jan Brázda, partner PwC pro udržitelnost.

Za pozitivní efekt vývoje uplynulých měsíců považuje, že na trh se dostala zlevněná auta, což může dále snížit ceny elektromobilů na sekundárním trhu a přimět i soukromníky více kupovat auta s pohonem z baterie.

Sedm měsíců s dotací udělalo své

Pavel Štefek, partner PwC pro automobilový průmysl, ukazuje, že k letošnímu září bylo registrováno zhruba o třetinu firemních elektromobilů více než ve stejném období loňského roku. „Že poptávka výrazně stoupla, lze přičíst především státní dotaci zaměřené na podniky,“ potvrzuje poznatky kolegů.

Podle analýzy jmenované poradenské společnosti tvořila elektrifikovaná vozidla, včetně plug‑in hybridů, téměř sedm procent všech nově registrovaných vozidel firemními provozovateli od začátku roku 2024. V dotačním titulu mohli podnikatelé, živnostníci, velké i malé firmy získat po doložení o koupi příspěvek až 300 tisíc korun na vozidlo a až 150 tisíc korun na dobíjecí stanici.

Národní rozvojová banka během sedmi měsíců, pro které byl spuštěn příjem žádostí o dotaci v programu Záruka Elektromobility, rozdělila 1,95 miliardy korun.

„Dotační program se osvědčil velmi dobře a byl pro část trhu relevantní a využívaný. Neřešil však situaci velkých flotil, kde se vozy pořizují na operativní leasing,“ rozkládá dál aktuální situaci Petr Knap, odborník poradenské společnosti EY pro automobilový průmysl.

Firmy tlačí do elektra požadavky EU

Znamená to tedy, že by firmy po ukončení dotačního programu mohly od většího nakupování elektrovozů zase upustit a celková prodejní čísla v Česku se vrátí na nižší hodnoty? Podle Štefka ne nutně. „Ukončená dotace může způsobit zpomalení. Na druhou stranu bezemisní elektromobily zůstanou pro firmy atraktivní z daňového hlediska, protože až do roku 2028 mohou u nově pořízených elektromobilů využít mimořádné zrychlené daňové odpisy a tím si snížit daňový základ,“ říká expert.

Další specialisté na specifický trh poukazují na novou evropskou směrnici CSRD, která rozšiřuje povinnosti firem být transparentní a vyžaduje po nich, aby vykazovaly své environmentální i sociální aktivity a integrovaly principy udržitelnosti do každodenního rozhodování. „To se může pozitivně odrazit na firemní poptávce po elektromobilech,“ dodává Štefek.

Podle Knapa firmy pravděpodobně neustoupí od nákupu elektromobilů i kvůli rostoucímu tlaku ESG požadavků, zejména těch týkajících se uhlíkové stopy. „Pokud se na trh dostanou vhodná menší vozidla, jako například Škoda Elroq, a podpoří to rozumně nastavené splátky operativního leasingu, poptávka postupně poroste,“ uzavírá zástupce EY.