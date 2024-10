V návaznosti na nefungující digitalizaci stavebního řízení a s tím související odvolání Ivana Bartoše z funkce ministra pro místní rozvoj rozhodla vláda o přípravě novely zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon („StZ“), která by umožnila na přechodné období překonat stávající problémy a umožnit efektivnější fungování stavebního řízení do doby zprovoznění informačních systémů. V souvislosti s tím projednala vláda dne 16. 10. 2024 zprávu o stavu digitalizace stavebního řízení („Zpráva“) a návrh ministra dopravy a ministra pro místní rozvoj, jak nastalé problémy vyřešit. Součástí Zprávy jsou dvě varianty podoby legislativních úprav.

Varianta A by nastavila přechodné období tak, že by v rámci něj došlo k odstavení všech informačních systémů stavební správy, a to včetně všech jejich funkcí a v přechodném období by se mohly používat pouze dosavadní „papírové“ systémy.

V rámci varianty B by v přechodném období byla činnost ze strany stavebních úřadů v některých informačních systémech stavební správy dobrovolná s tím, že některé informační systémy, jako např. evidence elektronických dokumentací a portál stavebníka, by zůstaly plně zachovány. V souvislosti s tím by se zachovala i možnost podávat žádosti skrze portál stavebníka, přičemž povinnost vkládat skrze něj dokumentaci do evidence elektronických dokumentací by taktéž zůstala. A v některých aspektech přechodné období umožní dobrovolné využívání informačního systému. Pro stabilizaci současné situace bylo přistoupeno k využití této varianty.

V souvislosti s přechodným obdobím vyvstávají dle našeho názoru odůvodněné pochyby, zda lze skutečně od navrhovaných změn očekávat posun k lepšímu, rychlejšímu a jednoduššímu stavebnímu řízení. Problém představuje již samotný legislativní proces. Podle vyjádření ministra dopravy, Martina Kupky, by Sněmovna měla projednávat novelu zákona ve zrychleném režimu. Nicméně jak už to u komplexnějších návrhů zákona bývá, proces přijetí se může značně protáhnout a přechodného období bychom se tak mohli dočkat se značným zpožděním.

Riziko ale vidíme i v samotné praktické stránce fungování nového systému a starých systémů současně. Podle slov ministra Kupky má změna přinést zrychlení vydávání stavebních povolení oproti stavu před 1. červencem letošního roku. Důležité pro efektivní a plynulé stavební řízení v přechodném období ovšem bude sladit systémy (nový informační systém stavebního řízení a např. původní VITA software) a práci s nimi tak, aby na sebe navzájem navazovaly a samotní úředníci mohli v rámci stavebních řízení postupovat bez zbytečných obtíží, které by mohly v souvislosti s užíváním systémů vyvstat a stavební řízení protáhnout. Za tímto účelem je součástí Zprávy také návrh na realizaci některých technických kroků, které umožní efektivní práci se systémy, jako např. vybudování rozhraní pro propojení informačního systému stavebních řízení, resp. spisové služby, s původními „papírovými“ systémy.

Co je ještě více překvapivé je navrhovaná doba přechodného období. Nový systém by měl být podle prohlášení odpovědných členů vlády spuštěn snad až v roce 2028. To je daleko více než doba od platnosti StZ po účinnost digitalizace, která byla již tak o rok posunuta. V mezidobí dojde k dalším volbám do poslanecké sněmovny a je otázka, jaký ty budou mít vliv na nyní nově zahájené procesy.

K tomu všemu se volá po důkladném auditu a analýze stavebních procesů, což v podstatě celou problematiku stavebního řádu může vrátit do období minimálně 5 let zpět.

Dle našeho názoru je tak oprávněná obava, že se stavební řízení příliš nezjednoduší, postupování podle nových pravidel bude komplikované a plánované změny povedou ještě k větším k průtahům či k selhání systému.