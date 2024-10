Energetická a inflační krize nahrála všem institucím, které půjčují peníze. Na jedné straně bohatší část populace kumuluje stále vyšší úspory, vedle toho ale až 30 procent domácností má problém vyjít do výplaty. „Dnešní velikost trhu mikropůjček může dosahovat až 10 miliard korun. Je tu tedy určitě více lidí, kteří na tom dnes nejsou finančně dobře,“ říká šéf českého a slovenského Home Creditu Luděk Jírů. Na druhé straně se společnosti z každé půjčené stokoruny nevrátí 3,5 koruny, což je více, než kolik by si přála. Se šéfem největší nebankovní úvěrové společnosti jsme si mimo jiné povídali o tom, jak se mění trh pod tlakem zákazníků i evropské regulace a jestli si lidé stále půjčují na zbytečnosti či co dlužníkům přinesla novela insolvenčního zákona.

Dluhy českých domácností na spotřebu rostou. O čem to podle vás vypovídá?

V prvním pololetí rostla pohledávka bank bez hypotečních úvěrů o osm procent. Z pohledu nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů to bylo o 34 procent. Tato čísla potvrzují, že trh roste a zejména v nově poskytnutých objemech dynamičtěji než dosud. V nových objemech jsou započítané i konsolidace existujících půjček, které se refinancují. I tak je to velmi slušný růst.