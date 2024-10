Po většinu 20. století se průměrná délka života ve vyspělých zemích s každým dalším desetiletím prodlužovala přibližně o tři roky. Pro člověka narozeného na přelomu 20. a 21. století to tedy znamenalo, že mohl žít v průměru o 30 let déle než jeho předek narozený v roce 1900 – tedy zhruba do 80 let.

Tohoto ohromujícího a v lidských dějinách nevídaného úspěchu bylo dosaženo díky pokroku v různých lékařských technologiích a opatřeních v oblasti veřejného zdraví. Mezi širokou veřejností, ale i u mnoha vědců to vedlo k předpokladu, že tento trend bude pokračovat a že se délka lidského života bude prodlužovat stejným tempem dál.