David Blažek, hlavní koordinátor Unie komunitní energetiky

Hlavní potenciál sdílení elektřiny vidím v možnosti spotřebovávat zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů přímo v místě výroby. To přináší několik výhod. Podporuje lokální ekonomiku, výstavbu obnovitelných zdrojů, zvyšuje veřejnou podporu OZE a lidé mohou z tohoto systému přímo těžit tak, že ušetří na ceně elektřiny. Členové UKEN ukazují, že jsou schopni technologicky i organizačně efektivně zajistit projekty sdílení elektřiny. Mohou tak dosáhnout maximálních ekonomických výhod sdílení, ale zároveň optimalizovat zatížení distribuční sítě. Velký potenciál vidíme i v poskytování flexibility členy energetických společenství a její agregaci, kterou má umožnit novela energetického zákona lex OZE 3.

Hlavní riziko či spíše výzvu spatřujeme v zavádění nového prvku do energetického systému, který je do velké míry stále centralizovaný. Zákazníci mají právo plně využívat sdílení elektřiny bez diskriminace, pokud o to budou mít zájem. To představuje výzvu pro zákonodárce, regulátora i stávající hráče na trhu, například obchodníky a distributory. Ti musí vytvořit prostředí, které skutečně umožní rozvoj decentralizované energetiky založené na sdílení elektřiny. V praxi zatím například vidíme, že velké množství zájemců o sdílení, dle údajů o EDC jde asi o třetinu, má při instalaci průběhového měření problém.

Rostislav Rožnovský, ředitel organizace Moravskoslezské energetické centrum

Největší potenciál sdílení elektřiny spočívá v možnosti spotřeby levnější elektřiny přímo v místě její výroby, což může přinést významné úspory pro firmy a samosprávy. Tato forma spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) podporuje energetickou soběstačnost a zlepšuje bezpečnost dodávek energie. Odběratelé mohou prostřednictvím přesného sledování spotřeby a optimalizace svých energetických bilancí dosáhnout úspor a lepší kontroly nad náklady na energii. Sdílení elektřiny může také posílit spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a podpořit investice do lokálních zdrojů energie.

Na druhou stranu však existují rizika, která je třeba zvážit. Jedním z klíčových rizik je správná a plnohodnotná funkce Elektroenergetického datového centra (EDC), které hraje zásadní roli v optimalizaci spotřeby a sběru dat. Jeho spolehlivost je klíčová pro efektivní sdílení elektřiny. Dalším potenciálním rizikem je stabilita trhu s elektřinou, která může být ovlivněna rychlým rozvojem decentralizované výroby a spotřeby. V neposlední řadě je zde také otázka technických podmínek, jako je instalace průběhových měřidel od distributorů elektřiny, což může být logisticky i finančně náročné.

Anna Francová, vedoucí advokátka, Frank Bold Advokáti

Ve sdílení se potkává ekonomický přínos s odpovědností k přírodě.

Každý, kdo se stal výrobcem a využívá obnovitelné zdroje energie, aby byl více energeticky soběstačný a nebyl závislý jen na externích dodavatelích, může díky sdílení využít i vyrobenou elektřinu, kterou v danou chvíli nedokáže sám spotřebovat. S rostoucím počtem obnovitelných zdrojů energie se trh s elektřinou výrazně rozšiřuje a nabízí producentům i spotřebitelům více možností než dosud. Pro malé a středně velké hráče od domácností až po samosprávy a firmy se otevírá dosud skrytá část energetického trhu.

Díky sdílení elektřiny formou dlouhodobých PPA kontraktů navíc získají i velcí odběratelé energie, typicky průmyslové firmy, cenově stabilní elektřinu z obnovitelných zdrojů. Snižují tak svou závislost na výkyvech trhu a v rozpočtu mohou zmírnit vliv rostoucí ceny elektřiny. Navíc si mohou se zasmluvněným výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů nastavit podmínky přesně podle svých potřeb.

Díky PPA jsou záměry instalace OZE financovatelné a realizovatelné.

Přímo se nabízí příležitost, aby firmy dosud neproduktivní plochu svých střech nebo pozemků využily pro budování zejména solárních zdrojů, a sdílely vyrobenou elektřinu s obchodními partnery nebo třeba mezi vlastními provozy. V neposlední řadě využíváním obnovitelných zdrojů energie snižují firmy svou uhlíkovou stopu a zlepšují dnes stále významnější ESG hodnocení.

Ale nejde jen o průmyslové podniky. Elektřinu mohou sdílet i obce, a to nejen pro své vlastní potřeby například mezi jednotlivými budovami, ale také s občany. Z elektrárny na střeše bytového domu mohou lidé sdílet elektřinu do jednotlivých bytů, případně ji využít k ohřevu vody. Domácnosti mohou elektřinu sdílet napříč republikou. Přínosy jsou ve všech těchto případech evidentní.

V českém kontextu se zatím v souvislosti se sdílením bavíme především o elektřině ze solárních elektráren, ale je tu i velký a dosud nevyužívaný prostor pro ty větrné. A to právě i v případě menších energetických společenství, například těch vznikajících kolem obcí.

Jsem ráda, že i díky dlouhodobým snahám Frank Bold máme v Česku pro sdílení velmi dobře nastavenou legislativu s ohledem na potřeby velkých i drobných producentů a zákazníků. Sdílení vnímám jako nástroj pro pomoc a optimalizaci využití OZE, které jsou nestabilními zdroji výroby elektřiny závislými na využívaných přírodních silách. Sdílení pomáhá stabilizovat spotřebu z konkrétního zdroje v jeho okolí nad rámec technologických opatření, která při připojení zdroje definuje provozovatel distribuční soustavy.

Výzvou bylo technologické zajištění procesů u EDC, aby registrace a uzavírání smluv u něj bylo rychlé a dostupné. To se daří. Pokračující technologickou výzvou je zajištění stability sítě a vyvažování nerovnoměrné výroby z obnovitelných zdrojů. Vidím rezervy v podpoře instalace OZE a jejich využití. Dalším rizikem je zajištění bezpečnosti jejich provozu. Nastavení dotačních programů by mělo zahrnovat minimální požadavky na zabezpečení softwaru i těch nejmenších “rodinných” elektráren tak, aby nebylo možné při hackerském útoku dálkově vyřadit z provozu v jednu chvíli řadu těchto malých zdrojů a tím destabilizovat celý systém.

Milan Kamaryt, oddělení PPA Origination ve společnosti Rezolv Energy

Za největší potenciál sdílení elektřiny považuji za prvé efektivnější využití zdrojů. Sdílení elektřiny vede k většímu využití obnovitelných zdrojů energie, což vede k snížení využití fosilních paliv na výrobu elektřiny. Za druhé je výhodou snížení nákladů: Sdílení elektřiny mezi komunitami vede k snížení nákladů na výrobu a distribuci elektřiny, což vede k nižším cenám pro koncové spotřebitele. Za třetí je pak pozitivem energetická bezpečnost. Decentralizované systémy sdílení elektřiny zvyšují energetickou sobestačnost tím, že palivo jako zdroj energie je nezávislý na politické situaci doma nebo v sousední zemi.

Mezi případná rizika je naopak třeba zařadit kybernetickou bezpečnost. Decentralizované systémy mohou být zranitelnější vůči kybernetickým útokům, což může ohrozit stabilitu a bezpečnost dodávek elektřiny. Za druhé přináší sdílení elektřiny různé regulační výzvy. Sdílení elektřiny může vyžadovat nové regulační rámce a standardy, což může být složitější a časově náročnější. Konečně za třetí jsou rizikem technické problémy: Integrace různých zdrojů energie a technologií může přinést technické výzvy v oblastech jako je dostatečná kapacita sítě nebo stabilita sítě.