V byznysu kolem mobilních telefonů se Kamil Vacek pohybuje bezmála třicet let. Do Česka a dalších zemí střední a východní Evropy už dovezl desítky milionů zařízení od různých značek – amerických, východoasijských a kdysi i francouzských. Před časem podepsal po mnohaletých jednáních distribuční smlouvu se společností Google na prodej telefonů Pixel. Očekává silný růst prodejů a obratu, protože na trhu pokračuje dlouhodobá konsolidace do rukou velkých hráčů, kterou může urychlit také nástup mobilů s umělou inteligencí.

Současně však tvrdí, že éra „placatých“ telefonů se chýlí ke konci. Jsou za tím dva hlavní důvody: vzhled telefonů se v posledních letech už takřka neproměňuje a přístroje je nutné držet v ruce, což je omezující. „Nevím, kdy se ta změna přesně stane, ale jsem přesvědčený, že je nahradí chytré brýle,“ říká Vacek, zakladatel a šéf firmy TCCM, která je jedním z největších distributorů mobilních telefonů v regionu. V rozhovoru mluví také o rozdílném přístupu korporací ze Severní Ameriky a jihovýchodní Asie k vyjednávání, o svých investicích i dalším podnikání.

Laikům se může na první pohled zdát, že na scéně mobilních telefonů se toho tolik neděje. Design telefonů se proměňuje jen drobně, nové funkce přibývají pomalu. Docházejí výrobcům nápady?