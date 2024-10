Úspěšný přechod na další generaci zvládne jen zhruba třetina rodinných firem. Uspějí společnosti, které se na generační přechod dobře připraví. O rodinném podnikání je potřeba s dětmi začít mluvit velmi brzo. „Pokud si potomek do pěti let nevybuduje pozitivní vztah k rodičům a k okolnímu světu, ale i k podnikání, ve vyšším věku se to obtížně mění,“ podotýká Jiří Hnilica, vedoucí Centra pro rodinné firmy a děkan Podnikohospodářské fakulty VŠE.

Lze předpokládat, že nastupující generace bude chtít už jen s ohledem na věk a zkušenosti řídit rodinnou firmu jinak než generace zakladatelů. Ti zase asi často nechápou, proč měnit věci, které dosud dobře fungovaly. Pomáháte jim najít kompromis?