Filip několik let dělal v public relations. Teď se na zimu chystá do Norska, kde chce pracovat za barem. Jako barman totiž začínal při vysokoškolských studiích. Je jedním ze statisíců lidí, kteří jsou na trhu práce relativně krátce a změna způsobu obživy je pro ně mentálně snadná.

Podle průzkumu společnosti Randstad za poslední rok změnilo zaměstnání 23 procent příslušníků generace Z neboli zoomerů, tedy lidí narozených od poloviny 90. let minulého století do roku 2010. Byli tak formováni digitálními technologiemi. Podle studie společnosti McKinsey dostalo 98 procent z nich svůj první telefon v průměru v deseti letech věku a 55 procent stráví pět a více hodin denně aktivitami s mobilem. „Ve zjednodušeném pohledu lze říci, že mají vše na dosah pár kliknutí. To ale znamená, že na pár kliknutí mohou své volby také změnit,“ říká Jan Císař, zakladatel agentury Strateggo a spoluzakladatel platformy GenSight, která vznikla ve spolupráci s VŠE a specializuje se právě na poradenství k náboru lidí z této generace.