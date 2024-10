Chceme v malé české kotlině vybudovat velkou farmaceutickou společnost, představuje plán skupiny českých odborníků biochemička Klára Grantz Šašková. S kolegy založila Adalid Sciences zaměřenou na genovou terapii. Ta může pomoci s léčbou onkologických onemocnění, spinální mozkové atrofie nebo hemofilie. Do firmy v létě investovala stamiliony korun společnost BTL, která vyrábí zdravotnickou techniku. V Česku jde o ojedinělý případ, kdy jde projekt do pokročilejšího stadia.

Farmaceutické společnosti a investoři vkládají peníze do zdejších biotechnologických start‑upů nebo do univerzitních spin‑off firem zatím jen zřídka. V Česku chybí kapitál a mnohdy i ochota vědců pustit se do nejistého byznysu, jakým vývoj nového léku je.