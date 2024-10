Podíl bezhotovostních plateb v Česku dosahuje už takřka 60 procent. Lidé platí kartou, mobilem i hodinkami, někteří obchodníci však tyto platby nepřijímají ve snaze vyhnout se poplatkům za platební terminály. Dávají možnost platit pomocí QR kódů, což jsou platby z účtu na účet. Prezident platební společnosti Mastercard pro Evropu Mark Barnett si však nemyslí, že by se tento způsob, oblíbený zejména v Asii, mohl v Evropě významněji prosadit. Téměř každý kartový terminál je bezkontaktní, je tu vysoká míra používání platebních karet, jsou začleněny do aplikací Apple Pay, Google Pay nebo Samsung Pay. „Snažit se v takové situaci přesvědčit lidi, aby platili pomocí QR kódu, je problematické. Přináší to horší zákaznickou zkušenost,“ říká.

Šéf jedné z britských finančně‑technologických společností nedávno ve Financial Times varoval, že Evropa je příliš závislá na amerických platebních systémech a zvyšuje to její zranitelnost. Souhlasíte s ním?