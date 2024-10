Masivní, do boku se odsunující dveře otevřou široký nástupní prostor. Jemnou krémovou kůží potažená křesla vypadají úplně přesně jako ta, která hýčkají pasažéry v business class leteckých společností. Mají široké opěrky hlavy, dají se velkoryse polohovat, unavený cestující se může natáhnout téměř do vodorovné polohy a především uleví nohám na měkkých opěrkách. Ostatně, do přihrádky před sebou si ještě před relaxací uskladní boty. Sedadla mají vysoké loketní podpěry, v těch krajních jsou uložené skládací stolečky. Ano, přesně takové, na které vám v letadle letuška naservíruje s úsměvem večeři. Všechny funkce sedadel se nastavují pomocí samostatných displejů, které vypadají jako dokonalá kopie iPhonů. Mají ho k dispozici oba cestující, stejně jako bezdrátové nabíječky na dosah ruky.

Tento obytný prostor v přes pět metrů dlouhé dodávce mají dva lidé prakticky jen pro sebe. Obvykle bývají tato auta vybavená minimálně šesti, často spíš osmi, či dokonce devíti sedadly, tady ne. Lexus LM ve verzi VIP je skutečnou byznys třídou na kolech. Autem, které má dokonale zastoupit roli mobilní kanceláře náročného klienta. I proto má před sebou na přepážce oddělující cestovní prostor od řidiče a spolujezdce obří obrazovku s úhlopříčkou 48 palců. Větší než v Lexusu žádná automobilka do svého auta nemontuje. Lze tu tak sledovat videa, televizi, číst zprávy nebo pořádat videokonferenční hovory a hrát videohry. Řidič o tom ani nemusí vědět, skleněná tabule má PDLC sklo s tekutými krystaly, a tak ho lze stiskem tlačítka zneprůhlednit. Tuto funkci jsme v minulosti vyzkoušeli jedině ve speciálně vybaveném Rolls‑Royci Phantom.