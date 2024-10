Je to mocná politická zbraň, kterou se nebojí využít soupeři na obou stranách. Ropovod Družba je nejdelším ropovodem na světě, rozvádí ropu z Ruska do střední a východní Evropy a už v době svého vzniku na začátku 60. let minulého století měl nejen ekonomický, ale i politický význam. Zprvu posiloval závislost socialistických satelitů na Sovětském svazu. Po pádu železné opony se zhruba čtyři tisíce kilometrů dlouhý ropovod nebálo využít k prosazení svých zájmů ani nástupnické Rusko. Jako politickou zbraň ji však – nyní zejména proti „neposlušnému“ Slovensku a Maďarsku – využívá rovněž Ukrajina.

Přes tato bezpečnostní rizika nicméně Družba dodnes zajišťuje takřka tři pětiny tuzemského dovozu ropy. S navýšením kapacity ropovodu TAL, díky němuž teče do Česka cenná surovina z italského přístavu Terst, by se však mohla situace už v první polovině příštího roku změnit. Česko bude mít k dispozici na západní „frontě“ dostatečnou kapacitu, aby se od Družby zcela odstřihlo. Co se tedy s trubkou z Ruska stane?