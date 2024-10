Akciové trhy ovlivní v říjnu především makrodata z amerického pracovního trhu. Investoři pak budou samozřejmě napjatě sledovat i hospodářské výsledky firem za třetí čtvrtletí a průběžně se bude sledovat, jaký efekt má čerstvý balík podpůrných opatření v Číně. V neposlední řadě mohou trhy zahýbat geopolitické spory. Cenu ropy by například mohl zvednout vojenský střet mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu.

Martin Tománek, portfolio manažer Partners investiční společnosti:

Nakupoval jsem akcie McDonald’s Corporation, které jsem financoval prodejem akcií amerického obchodního řetězce Walmart. Walmart je úžasný byznys, nicméně akcie výrazně přesáhly můj odhad férové (vnitřní) hodnoty. Akcie se aktuálně obchodují za více než čtyřicetinásobek ročních zisků. Co se týče McDonald’s, tam jsou valuace přiměřené. Firma v posledních kvartálech sice zaznamenala pokles tržeb a zisků, na druhé straně je její byznysmodel léty prověřený a historicky se dokázala opakovaně přizpůsobit měnícím se podmínkám či trendům. Je to také typický dividendový aristokrat. McDonald’s vyplatil svou první dividendu už v roce 1976 a od té doby ji nepřetržitě navyšoval. To už máme téměř půlstoletí. Říjnový vývoj na trzích budou ovlivňovat jakékoli informace týkající se kondice amerického trhu práce a amerického spotřebitele. Výrazný vliv může mít i situace na Blízkém východě, která může snadno přerůst v širší vojenský konflikt. To může mimo jiné ovlivnit ceny energetických komodit.