Současné povodně se zřejmě zařadí za ty z roku 1997, 2002 a 2013 a v některých lokalitách je svou mohutností nejspíše i předčí. Povodně na řadě míst stále trvají, na hodnocení je tedy příliš brzy. Jistě se najde mnoho příběhů, které si zaslouží obrovské uznání, ale také situací, kdy ne vše fungovalo ideálně. Co ale víme už dnes, je to, že oproti minulosti jsme na živel mnohem lépe připraveni. Poslední dny to jasně ukázaly.

V roce 1997 například neexistovaly pokročilé hydrologické modely předpovídající, kolik vody v jakých místech poteče. Obdivuhodný vývoj prodělal i meteorologický model Aladin, který byl tehdy teprve v plenkách. Počítač, který předpověď vytváří, patří v Česku k těm nejvýkonnějším. Meteorologická a hydrologická měřicí síť byla za posledních 20 let automatizována a data z ní máme všichni k dispozici online. Nikdo z centrály Českého hydrometeorologického ústavu již tedy nemusí telefonovat pozorovatelům, kolik napršelo či jak vypadá situace na toku, jako tomu bylo ještě v roce 1997. Tyto změny nejsou na první pohled tolik vidět, pro zvládnutí povodně a ochranu životů a majetku jsou ale naprosto klíčové. Mimo jiné nám poskytují cenný čas se připravit.