Umělá inteligence se zabydluje ve světě práva. Dokáže odhalit korupci, s kontrolou a analýzou mnohasetstránkových smluv si poradí během několika minut. „Díky umělé inteligenci jsme schopni se dostat na 80procentní úsporu času, a tudíž i nákladů pro klienta,“ uvádí Tomáš Ščerba, partner v advokátní kanceláři DLA Piper a specialista na IT právo a kybernetickou bezpečnost. Práce s umělou inteligencí v advokacii ale není bez rizika a vad na kráse. Co by tedy měl každý klient vědět o umělé inteligenci, která pomáhá jeho advokátovi?

Jak se jako právník se specializací na digitalizaci a kybernetickou bezpečnost díváte na probíhající experimenty s umělou inteligencí, ať už ve firemním nebo v advokátním sektoru?

Vidím v nich jednak obrovskou příležitost, která může změnit mnohé nejenom v procesech uvnitř společností, ale také v nákladové stránce jejich byznysového fungování. Vidím v nich také obrovskou příležitost, jak zrychlit a zkvalitnit práci, kterou my všichni děláme každý den. Je to ale také velká společenská změna hry. Už tradiční umělá inteligence, kterou jsme nazývali big data, přinesla velké změny do fungování firem, otevřela nové podnikatelské příležitosti a nyní po ní přichází zcela unikátní generativní umělá inteligence. Další zlom ještě přijde s rozvojem kvantových počítačů, které posunou možnosti umělé inteligence ještě mnohem dál.

Pracujete pro celou řadu společností napříč obory. Jak daleko jsou v přechodu na využití umělé inteligence?

Prakticky všechny společnosti na trhu už dnes pracují s myšlenkou buď automatického rychlého a bezproblémového nasazení umělé inteligence do svých procesů a činností, nebo jsou alespoň ve velmi pokročilé úvaze o tom, jaké benefity přinese. Dneska je vlastně už jenom zlomek společností, které se umělé inteligenci stoprocentně vyhýbají. Je to pochopitelné, protože pokud manažer jedná s péčí řádného hospodáře a má společnosti přinášet úspory a zefektivnění, tak v současnosti na trhu není lepší nástroj než umělá inteligence.

V jaké míře společnosti očekávají, že i jejich právní kancelář bude využívat umělou inteligenci?

Záleží na jejich velikosti. Pokud jsou to opravdu globální společnosti, navíc nativně digitální, jako je například Microsoft nebo Amazon, tak úplně logicky očekávají, že i jejich dodavatel služeb, včetně dodavatele právních služeb, je digitalizovaný tak, že i on má umělou inteligenci ve své DNA a ve své činnosti umělou inteligenci nabízí. Tam je to bez diskuse. Pak je tu další skupina velkých společností, které se snaží inovovat, samy už mají povědomí o umělé inteligenci, začínají ji nasazovat a přicházejí k nám s dotazem, zda i my jako jejich dodavatel právních služeb si s ní umíme poradit. Třetí skupinou jsou pak společnosti střední nebo i velké, ale na úrovni rodinného byznysu. Ty zpravidla bývají překvapené, co je všechno v praxi možné, protože dosud byly servisovány nějakou lokální kanceláří, kde takové možnosti v oblasti rozvoje umělé inteligence nebyly a ani být nemohly.

Do jaké míry se umělá inteligence prosazuje na českém právním trhu?

Na českém trhu se snáze prosazuje velkým kancelářím, které mají obrovské zázemí a vlastní produkty. Případy, pro které umělá inteligence funguje, se dají rozdělit do dvou skupin. Jednak je to použití pro nás jako pro právníky, kteří pravidelně pracujeme s dokumenty. V tomto případě jde o nástroje založené na klasické umělé inteligenci, které dokážou strukturovat velké množství dat, smlouvy v rámci právních prověrek do systematických skupin. Dále tyto nástroje dokážou získaná data perfektně vytěžovat, vyhledat specifické klauzule, například ustanovení o problematické náhradě škody nebo vysokých smluvních pokutách. Nástroje založené na generativní umělé inteligenci pak také umí pochopit text a srovnat ho s jinými podobnými dokumenty, a tudíž poskytnout přehled o výkonnosti uvedených ustanovení.