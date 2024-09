Tak se nám příští rok po pěti letech vrátí do Brna závody mistrovství světa silničních motocyklů. Vláda premiéra Petra Fialy to považuje za tak skvělý nápad, že se rozhodla akci prostřednictvím Národní sportovní agentury podpořit částkou 35 milionů korun. Celková suma, kterou do akce nalijeme z veřejných peněz, bude ještě násobně vyšší. Prý existuje studie, která má doložit, že se taková podpora státu ekonomicky vyplatí. Na čem tento výpočet stojí, nechce ovšem její zadavatel a promotér celé akce společnost Dorna Sports zveřejnit. Mimochodem, aby zmíněná agentura měla na podporu motorek, sebere desetimilionovou dotaci českému ragby (jde o celou podporu, kterou ragby dostává) s tím, že v Česku nejde o prioritní sport. Nevím, podle čeho tak lidé v Národní sportovní agentuře usoudili, když členská základna ragby v posledních pěti letech narostla o 40 procent. O tom si naprostá většina ostatních sportů může nechat jen zdát.

V politice byly odjakživa nesmírně podstatné nejen velké státnické činy, ale i malé symboly a signály, které jimi politik vysílá do společnosti. Tak si shrňme jen pár takových vládních signálů z posledních dnů. Tahle vláda velmi zjednodušeně voličům říká: Sice nemáme na to, abychom zvedli platy uklízečkám a kuchařkám ve školách a školkách, ale klidně nalijeme stovky milionů do podpory motorek, sadařům, kteří se nepojistili, rozdáme půlmiliardovou kompenzaci za pomrzlé ovoce a rozhodně nezdaníme tiché víno. V konečném součtu jde z pohledu státního rozpočtu sice jen o drobné, symbolika je to ale veliká. Na jižní Moravě, odkud je jak premiér, tak řada dalších členů jeho kabinetu, to určitě nějaké politické body přinese. A o to přece jde, ne?

Přeji pěkné čtení.