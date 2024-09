Zaplatili jste za půjčku přemrštěné úroky? Obraťte se na nás, vymůžeme vám je zpět! Nahrává jim skutečnost, že nebankovní poskytovatelé půjček si dostatečně neprověřují, jak jsou přicházející klienti schopni splácet. A kvůli tomu je pak smlouva od počátku neplatná. Právníci tak ve velkém vymáhají peníze za úroky a různé poplatky zpátky. A jak se ukazuje, z toho, co vymůžou, si pak nechávají velkou část pro sebe. Nebo i celou sumu. Přitom pomoc s předraženou půjčkou lze získat i zdarma.

Například rodina paní S. (její celé jméno redakce zná) z obce na Karlovarsku si před několika lety vzala od nebankovní firmy půjčku s vysokým úrokem. V průběhu splácení na ni na Facebooku vyskočila reklama slibující, že by mohla dostat úroky a poplatky zpět. To vycházelo na 36 tisíc korun.

Jenže z těchto peněz údajně neviděla ani korunu. „Advokát nás obral. Měli to poslat na naše číslo účtu, ale poslali to k sobě a advokát po nás chtěl ještě doplatit osm tisíc korun. Nabídli nám to dokonce na splátky,“ tvrdí žena, povoláním kuchařka.

HN oslovily advokáta Miroslava Píšťka, který ženu zastupoval. „S ohledem na advokátní mlčenlivost ke klientce nemohu konkrétní čísla říci,“ uvedl. Nicméně popsal, jakým způsobem si stanovuje odměnu.

„Když je úvěr nesplacený, je odměna počítána i z toho, co by klient jinak hradil úvěrové společnosti bez našeho zásahu. O tom je klient před uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb poučen. Může se tak stát, že po výpočtu odměny z ušetřené částky nic nedostane. Vše záleží na konkrétním stavu úvěrových smluv klienta,“ popisuje. Vnímá to jako odměnu za to, že klienty oprostí od dalších plateb.