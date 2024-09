Společnost, která se označuje za slušnou, považuje nadávky za známku nízké inteligence a chabého vzdělání. Jak ale dokládá vědecký výzkum, je tenhle převládající názor pěkná… nesmysl. Mnohé studie ukázaly, že nadávání může být ve skutečnosti známkou vyšší inteligence, verbální obratnosti a poskytuje i mnohé další benefity.

Až například uslyšíte své pubertální dítě, jak ze sebe sype jednu vynalézavější nadávku za druhou, místo pokárání by vaše srdce mělo zaplesat radostí. Máte zřejmě nadmíru inteligentního potomka. Naznačuje to alespoň výzkum Timothyho Jaye, emeritního profesora psychologie na Massachusetts College of Liberal Arts.

V rámci jeho studie měli účastníci experimentu za úkol během jedné minuty vyjmenovat co nejvíce slov začínajících na F, A nebo S. Další minutu pak věnovali vymýšlení nadávek začínajících na tato tři písmena. Jak se ukázalo, ti, kteří vymysleli nejvíce slov na F, A a S, vytvořili také nejvíce nadávek. „Lidé, kteří jsou obratní ve svém jazyce, jsou dobří i v tvorbě nadávek, což je známkou inteligence,“ říká Jay. Podle něj mohou být nadávky spojeny i se sociální inteligencí. „Mít strategii, jak poznat, kde a kdy je vhodné nadávat a kdy ne, je sociální kognitivní dovednost, podobně jako vybrat si správné oblečení pro správnou příležitost. To je docela sofistikovaný sociální nástroj,“ vysvětloval pro web CNN.

Nadávání může ukazovat nejen že jste chytří, ale je dokladem i vaší upřímnosti. Autoři série tří studií publikovaných v roce 2017 se nejprve snažili zjistit, jak často účastníci výzkumu používají nadávky, a následně zkoumali, jak moc je daný jedinec pravdomluvný. Ukázala se jasná pozitivní souvislost mezi sprostými slovy a poctivostí. Nadávání bylo spojeno s menším množstvím podvodů a celkově vyšší mírou poctivosti.