Původně ještě jako studentka textilní fakulty Technické univerzity v Liberci přišla Petra Doubková před třemi lety s pracím papírkem pro ekologičtější způsob praní prádla. Ze studentského projektu se postupně stal regulérní byznys, produkty její značky EcoHaus jsou k dostání v e‑shopech i kamenných prodejnách. Doubková se probojovala i mezi jedenáctku finalistů soutěže Vodafone Nápad roku.

Její zakladatel Martin Kešner říká, že Doubková porotu zaujala nejen osobní energií a dosavadními byznysovými úspěchy, ale i svým podnikatelským příběhem. „Bez externích zdrojů vyrostli do obratu nižších desítek milionů korun. Mají téměř 40 tisíc zákazníků a 60 tisíc sledujících na sociálních sítích,“ komentuje vzestup EcoHausu.

Cesta Doubkové k podnikání začala brzy. Už v osmnácti otevřela butik, kde nabízela módní značky jako Calvin Klein či Tommy Hilfiger. Na vysoké škole snila o vytvoření udržitelné módní kolekce teplákových souprav. Teď říká, že aby se prosadila, musela přidat ještě něco navíc. „Člověk musí být influencer,“ poukazuje na to, že v módním průmyslu, kde vládne silná konkurence, je nutné se zviditelnit a neustále být v centru pozornosti.

Při jedné z přednášek o údržbě textilií si Doubková uvědomila, že právě v této oblasti chybí inovace, hlavně jde‑li o udržitelnost. Ekologické gely či kapsle na praní sice bývají bez chemie, ale podle Doubkové nevyperou prádlo dostatečně dobře. Začala proto hledat něco, co by bylo ekologické a zároveň dostatečně účinné. Tak se začaly rodit prací papírky. Sice nejsou stoprocentně přírodní, ale jsou biodegradabilní – všechna chemie v nich obsažená se do 30 dnů rozloží. Konvenční prací prostředky obsahují více než 40 různých složek, zatímco produkty od EcoHausu pouze šest.

Myšlenka je vlastně jednoduchá: úspora ve všech směrech. Zatímco třeba konvenční prací gely obsahují až 80 procent vody a jsou ve velké plastové lahvi, papírky nezaberou tolik místa, takže je snadné jich vzít třeba na dovolenou jen několik. Jsou použitelné jak do pračky, tak i na ruční praní. Osvědčily se i při praní na nízké teploty, kde ekologické kapsle často selhávají, protože se nerozpustí.

Dvě kampaně vyšly, třetí už ne

Mladá podnikatelka přiznává, že zpočátku ani nepřemýšlela o tom, jaký byznys by se svým nápadem udělala. „Chtěla jsem jen vytvořit něco, co bude dávat smysl,“ říká. K zásadnímu kroku ji přimělo ocenění v soutěži o nejlepší start‑up na domovské univerzitě. Bez přípravy ohlásila, že spouští kampaň na crowdfundingové platformě HitHit, aby ji lidé v podnikání podpořili. Všechny podklady musela dát dohromady během dvou týdnů. „Ušila jsem si na sebe dobrovolně bič. Ale jsem za to ráda, protože jinak bych neustále ladila detaily a nikdy bych to nespustila,“ vzpomíná.

Použití pracích papírků snižuje spotřebu vody a množství plastového odpadu. Jsou také lehčí než klasické prášky nebo gely, snadněji se přepravují.

Byť lidé neznali ji ani její produkt, věřila tomu, že nápad vyrábět ekologické prací papírky veřejnost zaujme. Kampaň tedy nebyla zaměřena jen na získání kapitálu, jejím účelem bylo ověřit, zda lidé o podobné produkty budou stát. A podařilo se – EcoHaus získal ve své první kampani přes 450 tisíc korun.

Doubková ze začátku nechtěla vsadit na jednoho velkého investora a nemá ho dodnes. Umožňuje jí to vést firmu podle svých představ, bez tlaku na dosažení maximálních finančních výsledků. „I když to znamená, že firma roste pomaleji a není zaměřena na rychlou expanzi,“ popisuje model podnikání.

Svůj názor nezměnila ani poté, co jí poslední kampaň na platformě HitHit nevyšla. Snažila se získat prostředky na výrobu speciálních černých sáčků na ochranu tmavého prádla při praní.

Od loňského jara sídlí EcoHaus v libereckém podnikatelském inkubátoru Lipo.ink. Jeho ředitel Philipp Roden říká, že firmě v rámci inkubačního programu poskytli mentoring v různých oblastech, jako je obchod, organizační rozvoj a strategie dalšího směřování. „Jsme spíše sparring partneři, finální rozhodnutí je vždy na našich klientech. Firmy ale podporujeme i po ukončení inkubačního programu,“ říká.

Pro letošek počítají v EcoHausu s tržbami kolem 30 milionů korun a mírným ziskem. Dopomoci by k tomu měla i vánoční sezona a dárkové balíčky. EcoHaus se zatím zaměřoval spíš na přímý prodej zákazníkům, Doubková ale chce, aby její výrobky byly více vidět i v obchodech. Rozjíždí se spolupráce nejen s těmi internetovými, jako je Alza, ale také s kamennými, ať už jde o řetězce jako Globus či drogerie Rossmann, přičemž malé obchody ani lékárny nevynechává.

Ženy si nevěří, ale mají ohromnou sílu

Doubková nyní rozšiřuje portfolio například o prací ubrousky, svíčky, esenciální oleje a bytové rozprašovače. Dalším směrem jsou výrobky z textilu, třeba utěrky, které EcoHaus šije v jedné liberecké sociální dílně. Jednou by chtěla dodávat celý sortiment udržitelné drogerie pro domácnost.

Prací produkty si nechává vyrábět u externích partnerů. „V nynější fázi by pro nás bylo náročné, kdybychom si to vyráběli ve vlastním. Takto se mohu zaměřit na rozvoj firmy a hledání nových příležitostí, aniž bych byla zatížena každodenními provozními problémy,“ říká šéfka.

Věnuje se i mentorování, zejména žen, které se chtějí prosadit v byznysu. Popisuje jim, s čím se sama setkala, a probírá jejich vlastní cestu. „Ženy si obecně nevěří, ale mají ohromnou sílu, byť v jiných oblastech než muži. A z toho mohou čerpat. Zároveň jsou velmi empatické a přinášejí do projektu jiné kvality,“ říká. Ona se vše od vedení lidí přes finance až po plánování cash flow učila sama.

Upozorňuje, že ženy podnikatelky se musí potýkat s určitými bariérami. „Partner, rodina, domácnost. Od ženy se pořád očekává, že tuhle práci zastane, a pak ani na podnikání nemá sílu,“ říká.

Podle Rodena je dobře, že i v Česku vzniká více start‑upů, které zakládají a vedou ženy: „EcoHaus má reálnou šanci stát se významným hráčem na evropském trhu alternativních domácích čisticích produktů, což je zajímavý a rostoucí segment. V tuto chvíli je důležité zvládnout rychlý růst.“