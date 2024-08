Když vypadáte dobře v ročence ze střední školy, může to pro vás mít daleko podstatnější význam než jen to, že si snadněji domluvíte rande. Pravděpodobně to také znamená, že na světě pobudete o něco déle než vaši ošklivější spolužáci. Jak zjistila nová studie publikovaná v časopise Social Science & Medicine, lidé, kteří byli na základě svých fotografií ze středoškolské ročenky hodnoceni jako nejméně atraktivní, mají tendenci žít kratší život než jejich přitažlivější kolegové. Výrazně vyšší úmrtnost měli zejména ti, kteří patřili do sextilu s nejnižší atraktivitou.