Věřte tomu, nebo ne, ale letos mi bylo 50 let. A to mi ještě nikdy nebylo. A věřte tomu, nebo ne, přesně v den mých padesátin jsem narazil na starší text novináře Miloše Čermáka, který, když mu bylo 53 let, sepsal „53 nevyžádaných mouder a teorií o světě“, v čemž ho inspiroval Kevin Kelly, který zase sestavil soubor 68 životních rad, když mu bylo 68. Děti měl dospělé, cítil se natolik životem protřelý, že se jim i nám ostatním pokusil předat to, na co ve svých letech přišel.

„Polovina vzdělání spočívá v tom, že se naučíte, co můžete ignorovat,“ píše třeba.

„Cokoli skutečného začíná fikcí toho, co by mohlo být. Představivost je proto nejmocnější silou ve vesmíru.“

„Nikdy nepracujte pro někoho, kým se nechcete stát.“

Jsou to poznání, která, jak otevřeně přiznává sám Kelly, vlastně nejsou často nijak zvlášť originální. „Především využívám moudrost věků. Nabízím rady, které jsem sám slyšel od druhých, nebo nadčasové poznatky opakované z minulosti.“ Přesto se to zdá být docela užitečné. Stačí se trochu rozhlédnout a jednomu musí být hned jasné, že nejsme moc dobří ve schopnosti poučit se od zkušenějších.

Je to zkrátka dobrý nápad, ale nebojte, mé rady budou zaprvé také zhusta opsané od spousty mnohem chytřejších lidí a zadruhé se budou týkat jen toho, čím se už skoro 30 let živím – médií, novin a sledování zpráv. Oproti našim předkům jich totiž dnes máme k dispozici mnohonásobně větší množství a nezdá se, že by nám to dělalo zrovna dobře. Nabízím zde tedy 50 svých rad a nápadů, jak se neutopit v té dnešní neskutečně rozlehlé informační bažině.