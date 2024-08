Mezi důvody uváděnými zaměstnanci, když mění práci, jsou například nedostatek příležitostí ke kariérnímu postupu, problémy s kolegy, či neshody s nadřízenými. Jak si tyto lidi udržet nebo si místo nich vybrat jiné, aby doplnili tým, ukazuje platforma Talentpilot. A rovnou nabízí řešení.

Dělá to s pomocí generativní umělé inteligence a psychodiagnostických dotazníků. Analyzuje motivaci lidí, ať už žadatelů o práci či stávajících zaměstnanců, a tyto informace zasazuje do situace v konkrétní organizaci. „Myšlenka Talentpilotu vznikla jako odpověď na situaci, se kterou jsem se ve svém předchozím zaměstnání setkal. Dostal jsem se do role vedoucího týmu a velmi rychle jsem si uvědomil, jak náročné je vést lidi. Každý je unikátní, každý máme svoji osobnost, motivace, hodnoty, ambice a tak dále. Co platí u jednoho, vůbec nemusí platit u druhého,“ vysvětluje pro Ekonom Tomáš Zrubecký, spoluzakladatel společnosti a její CEO.

Covid ukázal, že nejsme v práci šťastní

Talentpilot vznikl v roce 2020, ještě během pandemie covidu-19, a mezi zakladateli byli také Luděk Mohr a Tomáš Kopecký. Shodují se se Zrubeckým, že k vytváření jeho podoby je vedla osobní zkušenost. „Více než kdy jindy jsme si začali uvědomovat, že v práci den za dnem stojíme v roli, ve které se necítíme šťastní. A začali jsme se ptát i ostatních. Zjistili jsme, že pro většinu lidí je, stejně jako pro nás, vedle mzdy nejdůležitějším aspektem prostředí, pocit smysluplné práce a prostor pro rozvoj,“ píše se na stránkách společnosti.

Tým Talentpilotu Foto: Talentpilot

První verze byla úspěšně spuštěna v roce 2022. Následující rok přinesl klíčovou investici od společnosti Notino, největšího evropského online prodejce kosmetiky. V únoru 2024 pak start-up po dlouhém vývoji spustil vlastní GenAI platformu, která dává každému, kdo s ní pracuje, zásadní řídicí nástroje. Ať už je to recruiter nebo manažer, stačí mu do systému popsat situaci, kterou chce řešit, a počkat na odpověď.

„AI model je specificky vytvořený pro tyto potřeby, což ho odlišuje od běžných HR nástrojů,“ říká zakladatel soutěže Vodafone Nápad roku Martin Kešner. Pro tuto jeho unikátnost se start-upu podařilo letos dostat mezi její finalisty.

Kešner oceňuje, že tvůrci zefektivnili práci s lidskými talenty způsobem, který předtím nebyl možný. „Každý člověk má své unikátní hodnoty, osobnost, pracovní preference a motivace, ale jen málo firem ví, jak s těmito faktory pracovat,“ dodává.

Když se manažer například zeptá, jaké nebo které pracovní úkoly budou nejvíce vyhovovat vybrané osobě z jeho týmu, získá velmi přesnou odpověď vypracovanou na základě charakteristik každého jednotlivého člověka.

Aby společnost tyto informace o lidech zjistila, využívá psychodiagnostické dotazníky. Otázky se zaměřují na tři hlavní okruhy – osobnost, pracovní preference a hodnoty. Tato kombinace má zajistit vhodné doplňování týmů. „V rámci různých typů osobností lidí v jednom týmu je vždy důležité přemýšlet nad tím, jak může diverzita přispět k celkovému nastavení a výkonu. Může pomoci, když například tým vymýšlí nové produkty nebo přístupy,“ vysvětluje Zrubecký.

Na druhé straně je důležité, aby tým něco spojovalo, a zde právě vstupují do hry hodnoty a pracovní preference. „Na skladbu týmu se koukáme z pohledu každého člověka, tedy co tam přinese pozitivního, ale zároveň jaká rizika s sebou nese,“ pokračuje šéf start-upu.

Na základě dotazníků systému tomu, kdo ho vyplnil, nabízí i plán individuálního rozvoje, a to prostřednictvím AI asistenta, který je přesně pro tuto potřebu natrénovaný. Každý k němu dostane přístup a může ho požádat například o plán ke zlepšení kreativity na příští týden. „To pomáhá, aby byli lidé v práci spokojení a aby firmy měly zaměstnance s inovativními nápady. Každý může efektivně rozvíjet své silné stránky. Talentpilot tímto způsobem zásadně zvyšuje produktivitu jednotlivců a firem,“ doplňuje Kešner a spolutvůrce platformy tvrdí, že domluva k sestavení plánu nezabere více než 15 minut denně.

Foto: Talentpilot

Firma chce už za hranice Česka

Podle Zrubeckého jsou hlavními uživateli služby lídři konkrétních týmů, pod sebou mají typicky pět až 15 podřízených, o které se starají na denní bázi: „Podporujeme jednotlivé vedoucí, aby s jednotlivcem i ve velké organizaci pracovali jako s unikátním člověkem se vším, co se k tomu pojí.“ Podle statistik společnosti klesla fluktuace zaměstnanců při využívání jejího nástroje o 10 až 20 procent.

V poměrně krátké době se Zrubeckého lidem podařilo oslovit i největší domácí firmy. Mezi její zákazníky patří vedle Notina ještě Worldline, Ricoh, Aero Vodochody, Aures Holding, ale i ČEZ či Česká spořitelna. „S Talentpilotem jsme absolvovali úspěšný pilotní projekt, v jehož rámci jsme analyzovali míru shody osobnostních charakteristik kandidátů s interní kulturou spořitelny,“ říká Filip Hrubý, mluvčí největší české banky. Její manažeři prý zejména oceňovali, že díky využití AI je analýza výsledků diagnostických testů kandidátů a zaměstnanců vysoce efektivní, a vyzdvihují možnost poskytovat doporučení pro další práci a rozvoj.

Podle dat Talentpilotu program pomohl více než dvaceti tisícům lidí uvědomit si své talenty a pracovat s nimi efektivně. „Po Česku se teď firma chystá na expanzi za hranice – Talentpilot byl spuštěn v únoru tohoto roku a doposud jsme se soustředili primárně na klienty z České republiky. Reakce předčily naše očekávání, a proto nyní pracujeme na expanzní strategii, kterou začneme naplňovat v průběhu následujících měsíců,“ říká Zrubecký. Firma hodlá v nejbližší době zamířit do Polska, Rakouska, Německa a Francie. V příštím roce pak do Velké Británie a Spojených států.