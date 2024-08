Ekonomie předpokládá, že lidé se rozhodují racionálně. Skutečností však je, že řadu svých každodenních rozhodnutí provádíme, aniž si to uvědomujeme, víceméně rutinně či automaticky, bez velkého uvažování. Často nás přitom ovlivňují určité spíše nahodilé průvodní okolnosti.

Této skutečnosti lze občas využít ve snaze lidská rozhodnutí pomocí těchto drobných průvodních okolností trochu ovlivnit, a to aniž by si to dané osoby uvědomily. Jde o mechanismus označovaný jako „postrčení“ (anglicky „nudge“), který lze využít jak v soukromé sféře, například v prodeji, tak v oblasti veřejné politiky ve snaze ovlivnit lidské jednání či rozhodování ve prospěch určité politiky.

Výhodou „postrčení“ je, že nepůsobí jako tlak, na který lidé často reagují spíše opačně, a vyvolávají naopak dojem, že jsme se, v kontextu okolností, rozhodli zcela sami. Tato rozhodnutí se mohou týkat drobností, ale i věcí, které jsou pro nás i pro společnost důležité. Jediným předpokladem účinnosti „postrčení“ je jeho nenápadnost vyžadující zpravidla určitou nápaditost či kreativitu.

Drobná postrčení

Dlouhodobě známá drobná postrčení působí v obchodě. K nejjednodušším patří způsob umístění zboží na regálech supermarketů: zboží, jehož prodej chce obchodník podpořit, umístí zpravidla ve výši očí, případně poblíž pokladny.