Návrh novely daňového řádu od ministerstva financí z května letošního roku vyvolal mezi odbornou veřejností rozruch. Velkou pozornost vzbudilo i navrhované ustanovení umožnit správcům daně provádět dokazování i mimo daňovou kontrolu při takzvané vyhledávací činnosti. Nakonec však tuto pravomoc nedostanou.

Kritici upozorňovali, že navrhované ustanovení by mohlo významně zhoršit postavení daňových subjektů a snížit rozsah jejich procesních práv. „Taková novela by znamenala omezení práva daňového subjektu vyjádřit se k důkazům, neboť by umožnila provádět dokazování před zahájením daňového řízení,“ objasňuje jeden ze sporných aspektů návrhu Jakub Šotník, advokát a partner ve společnosti Rödl & Partner.

Po drtivé kritice ze strany odborné veřejnosti, zejména Komory daňových poradců, jak ji vznesli v připomínkovém řízení, bylo popsané ustanovení z návrhu novely ministerstvem vypuštěno. Ale to, že legislativci s něčím takovým přišli, znovu rozvířilo debaty o fenoménu takzvaných skrytých daňových kontrol. To je situace, kdy správce daně při vyhledávací činnosti fakticky provádí úkony daňové kontroly, aniž by ji formálně zahájil. „Takový postup je nežádoucí, neboť nerespektuje zákonem přiznaná práva daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní, která jsou spojena s průběhem daňové kontroly,“ vysvětluje Ondřej Trubač, advokát a partner ve společnosti Bříza & Trubač a také Ekonom Legal Garant pro daňové právo.

Rozeznat skrytou daňovou kontrolu a efektivně se proti ní bránit může být pro daňové poplatníky poměrně složité. Klíčovou roli při nastavování mantinelů hrají zejména správní soudy. I ty se však musí vypořádávat s některými složitými otázkami, které jsou s postupem správců daně v této oblasti spojeny.