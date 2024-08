Ve stavebnictví se zhusta prosazuje 3D modelování a virtuální realita. U velkých staveb, například bytových domů, s nimi stavební firmy experimentují už zhruba deset let. Nyní tyto technologie míří ještě na vyšší metu. Přijmout a akceptovat by je konečně měl také stát.

3D modelování a virtuální realita zrychlují a zefektivňují práci a pomáhají stavebním firmám a investorům hlídat kvalitu výsledných domů a budov. Společně s architekty a projektanty mohou díky nim procházet ještě nehotovou stavbu, ladit její detaily a odhalovat problematická místa. „Jednotlivé prvky mohou mít své unikátní kódy, pod kterými mohou jít v případě prefabrikace rovnou do továrny na výrobu a pak zpět na stavbu,“ popsal v podcastu Change Makers Petr Dušta, projektový manažer developerské společnosti Skanska. Díky tomu je možné stavbu lépe plánovat a časovat a vyhnout se tak nepříjemným a drahým průtahům.

Nyní se zdá, že by praxi úspěšně nastavenou v soukromém sektoru mohl dohnat také stát. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo věcný záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby, který má dostat nejmodernější technologie a postupy do veřejných zakázek. Týkat by se to mohlo staveb dálnic nebo i takzvaných smart cities. „Připravovaný zákon by měl upravovat celkovou digitalizaci stavebního procesu včetně předávání elektronických informací mezi stavebníkem a stavební firmou,“ upozornil advokát Taylor Wessing a specialista na real estate Marek Strádal. Díky tomu by mohla dále pokročit digitalizace v celém stavebním sektoru a vzniknout nový oborový standard. „Veřejné zakázky totiž tvoří podstatnou část zakázek, které se na trhu odehrávají,“ vysvětluje Dušta.

V podcastu se dále dozvíte:

Do jaké míry právo vychází vstříc digitalizaci stavebnictví? Co jsou největší novinky, ke kterým v posledních letech otevřelo cestu?

Česko konečně má digitální Portál stavebníka. O jak významnou inovaci a usnadnění stavebního řízení jde?

Jakou roli by měl Portál stavebníka hrát v procesu povolování staveb?

Co je Building Information Management a jak funguje v praxi?

Jak na stavbách pomáhá 3D tisk a co už dnes zvládne „postavit“ tiskárna?

Jak stavebnictví mění umělá inteligence?

Change Makers vznikají ve spolupráci týdeníku Ekonom a advokátní kanceláře Taylor Wessing. Moderuje Alžběta Vejvodová, zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom.

