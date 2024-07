Když ještě jako studenti Vysoké školy ekonomické začínali Otakar Šuffner a Marek Vašíček s byznysem, kdy začali lidi učit obchodovat na trzích, rozhodně je nenapadlo, že o deset let později budou mít jednu z nejrychleji rostoucích firem v Evropě s několikamiliardovým obratem a zařadí se mezi největší plátce daně v Česku. „Neřekl bych, že se nám nedařilo, ale velmi dlouhou dobu trvalo, než to začalo vydělávat reálné peníze. Dlouho jsme byli v situaci, kdy jsme si nemohli ani nechat výplatu. Všechno jsme vráželi zpátky do firmy. To trvalo do roku 2018,“ vzpomíná prvně jmenovaný. Pak přišel obrat a jeho kolega dodává, že dnes se přes firmu FTMO obchoduje na zhruba 190 tisících aktivních účtů. Některé jsou zkušební. Co to znamená, i to majitelé vysvětlili v rozhovoru pro Ekonom.

Když se Čechů zeptáte na investování, většina asi řekne, že má peníze na spořicím účtu či ve stavebku. Když se zeptáte, co je to prop trading, který děláte vy, už to nebude vědět skoro nikdo. Z vás přitom udělal nejrychleji rostoucí firmu v Česku. Jak jste takovou obživu vysvětlili třeba svým rodičům?

Otakar Šuffner (O.Š.): Zrovna včera jsme tady s Markem řešili, že naše mámy vlastně nevědí, co děláme.

Ale vědí přece, že máte firmu, která má hodnotu v řádu miliard korun?

Marek Vašíček (M.V.): Rodiče vědí, že se máme dobře a že se nám daří, jsou na nás hrdí a sledují nás. Kdybychom se jich zeptali, co je to vlastně ten prop trading neboli proprietární obchodování, myslím si, že nebudou vědět.

Tak to zkuste vysvětlit nám a čtenářům Ekonomu, kdyby náhodou nevěděli.

O.Š.: Během studia na VŠE jsme obchodovali na vlastní účet o velikosti tří tisíc dolarů, a i když jsme byli celkem dobří, na dobré živobytí to nebylo. Z tohoto důvodu jsme se začali koukat v zahraničí po zaměstnání na pozici tradera v proprietary trading společnostech, především v USA. V klasickém prop tradingu jsou tradeři většinou v sídle společnosti a obchodují firemní peníze na burze. Musí být velmi chytří a mít vzdělání typu školy z Ivy League, tedy například Harvard, MIT. My s Markem takovou školu nemáme, tak nás nikam nevzali. Nám to přišla škoda, tak jsme vymysleli FTMO, kde prvně otestujeme tradery bez rizika ztráty jejich peněz, a pokud uspějí, mohou si vydělat i zajímavé peníze. Tradeři obchodují na simulovaných účtech, aniž bychom řešili vzdělání, výši vlastních finančních prostředků a jiné předpoklady, pouze výsledky. Nejlepší obchodníci mohou skončit v naší společnosti Quantlane, což je tradiční proprietary trading. Můžeme tedy říct, ze FTMO je taková přípravka pro tradery.

Původně jste byli tři. Váš kolega Tomáš svůj podíl prodal a dnes řídí autobus v Liberci. Nelitoval někdy, když vidí váš úspěch?

O.Š.: Když jsme se bavili před dvěma lety, tak říkal, že by asi byl bohatší, ale že si zároveň uvědomuje, že by neměl čas na své koníčky. Často ve firmě sedíme i 16 hodin denně u počítače a pak si ještě píšeme, co je potřeba.

M.V.: Musíme řešit lidi, kam dál firma půjde, pak provozní věci, to prostě není pro každého. Prakticky nemáme osobní život, jen čas na rodinu a FTMO. Myslím, že na Tomáše to už tehdy bylo moc. Ale úspěch nám přeje a má radost, kam jste to dotáhli.

Jak to tedy celé vzniklo?

M.V.: Všichni tři jsme se potkali na VŠE. Tomáš byl můj spolužák a s Otou jsme se potkali na tradingovém kroužku. Pak jsme si pronajali kancelář kousek od VŠE.

O.Š.: V roce 2013 vznikl nápad, v roce 2014 jsme založili s. r. o. a projekt Získejúčet.cz jsme rozjeli v roce 2015.

Jaká byla jeho prvotní náplň?

M.V.: Tehdy jsme si vůbec neříkali, že chceme být světoví. Proto jsme přišli s českým názvem. Českým klientům jsme nabízeli různé služby jako edukativní činnost, dělali jsme nějaké webináře, semináře a tak dále. Princip je stejný jako dnes. Pomocí demo účtu se lidé mohli naučit obchodovat. Pokud to dělali dobře, odměnili jsme je reálnými penězi.

Na to jste měli?

O.Š.: Neřekl bych, že se nám nedařilo, ale trvalo, než to začalo vydělávat reálné peníze. Dlouhou dobu jsme neměli na to, aby nám profesionálové udělali web, zaplatili právníky, účetní a podobně. Dlouho jsme stáli na místě. Pak nám zase chyběly peníze na marketing, takže jsme klienty získávali tím, že si o nás mezi sebou řekli. Nemohli jsme si ani nechat výplatu. Všechno jsme vráželi zpátky do firmy. To trvalo do roku 2018.