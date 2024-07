Vize 2030 se otřásá. Takto pojmenovaná transformace saúdskoarabské ekonomiky a druhotně i společenského života si klade za cíl, aby země nebyla jen petrorentiérským státem, ale srdcem arabského a islámského světa, centrem investic a místem, které logisticky, pracovně i kulturně propojuje tři kontinenty – Afriku, Asii a Evropu. Má být ekonomikou, která poskytne svým 40 milionům obyvatel lepší životní podmínky a dá jim práci.

Až dosud se plán, který hlavní představitel Saúdské Arábie, korunní princ Muhammad bin Salmán, prezentoval před osmi lety, víceméně zdál být splnitelný, navzdory tomu, že ve světě o tom různí lidé pochybovali. Hlavně pro jeho velkolepost, tedy v očích kritiků naddimenzovanost.

Vize 2030 dostává v době, kdy zbývá šest let do plánovaného naplnění cíle, tedy zbavit království závislosti na ropě, první opravdu vážné trhliny. A je to právě cena ropy, co nákladnou transformaci komplikuje.

Přicházejí první odklady

Ekonomika Saúdské Arábie je na ropě postavená od roku 1938, kdy byla poprvé objevena naleziště v Dammámu. Země v současnosti kontroluje 17 procent světových zásob této suroviny a 80 procent jejích exportních příjmů z ní pochází. Celkově se ropa na HDP podílí ze 40 procent. To z monarchie činí celosvětově třetí nejzávislejší stát na jejím prodeji po Kuvajtu a Libyi.