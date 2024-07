Ve svém oboru si získal světový věhlas, patří mezi nejúspěšnější výrobce hudebních nástrojů. Na banja a mandolíny z jeho dílny hrají české i světové hvězdy country a bluegrass a jméno Rostislav Čapek berou jako záruku kvality.

Pokud jste někdy viděli koncerty Jiřího Suchého, Ivana Mládka nebo amerických legend Ricky Skaggse a Vince Gilla, slyšeli jste nejspíš i tóny zahrané právě na jeho nástroje. Přestože by se mohlo zdát, že ve svém oboru dosáhl nejvyšších možných met, Rostislav Čapek tvrdí, že je stále v čem se zdokonalovat. „Hodně nad nástroji přemýšlím – večer jdu spát a hlavou se mi honí nápady na nový design. Ráno, když si to ještě pamatuju, snažím se to zaznamenat a nástroj s těmito prvky pak vyrobit,“ vypráví.

Bluegrass v genech

Houslařina byla jasná volba. Parafráze na známou reklamu na nejmenovanou značku kávy trefně vystihuje i začátek kariéry Rostislava Čapka. Pochází z hudební rodiny a kolem banj a mandolín se tak motal už jako kluk. „Moje maminka hrála na banjo a táta založil kapelu Schovanky,“ vzpomíná Rostislav Čapek.

Když se rozhodoval, čím by se chtěl živit, vybral si proto houslařskou školu v Lubech na Chebsku. Pak pokračoval na střední škole v Hradci Králové, kde dosáhl v oboru maximálního možného vzdělání. „Na žádné vysoké škole se tento obor nevyučoval. A tak jsem šel na dva roky na vojnu, tam jsem zažil revoluci a pak to všechno začalo,“ pokračuje Čapek. Po vojně strávil rok v prodejně hudebních nástrojů v Praze na Národní třídě. „Bazar byl zajímavá zkušenost: bylo to první setkání s veřejností, která si chce koupit nějaký hudební nástroj,“ popisuje svou první pracovní etapu.