Svěřenské fondy v letošním roce „slaví“ deset let od svého uvedení do českého právního řádu. Vedle tradičnějších nadačních fondů patří mezi nejoblíbenější možnosti správy majetku. I tak řada českých podnikatelů tento servis vyhledává v zahraničí. Populární jsou pro to například Lichtenštejnsko, Spojené arabské emiráty, ale i Jersey. Důvodem jejich volby může být i historická prověřenost. „Klienti často chtějí vložit své celoživotní dílo do entity založené ve státě, který má dlouholetou tradici správy majetku. Vědí, že sto let judikatury, která je k dispozici v jiných státech, nabízí větší stabilitu než deset let praxe u nás,“ vysvětluje Markéta Flanderková, partnerka v advokátní kanceláři Portos a odbornice na problematiku majetkových struktur ve společnosti CCS Premium Trust. České fondové řešení má ovšem podle ní rovněž své přednosti. „Umožňuje oproti zahraničním alternativám větší flexibilitu uspořádání,“ doplňuje advokátka.

Je mezi Čechy velký zájem o zahraniční správu majetku?

Podle naší zkušenosti tuto možnost poptává zhruba 30 procent klientů. V průměru se ta čísla drží na zhruba stejné hodnotě. Zvýšený zájem jsme určitě zaznamenali v souvislosti s válkou na Ukrajině. V době jejího zahájení poptávka výrazně stoupla, ale v posledních měsících se opět vrátila k průměru.

Jaké další důvody k této volbě mohou podnikatele vést?

Většinou je to spojeno s aktivitou v zahraničí, ať již podnikatelskou, či soukromou. To znamená, že je jejich podnikání zaměřeno na zahraniční trhy, případně mají v cizině nemovitosti a po nějakou dobu se tam zdržují. Rovněž může dojít k tomu, že jejich potomci bydlí ve světě a hledá se vhodná alternativa, aby nutně nemuseli cestovat do Česka. Dalším důvodem je, že klienti často hledají i stabilitu a chtějí vložit své celoživotní dílo do entity založené ve státě, který má dlouholetou tradici správy majetku.

Jaké jsou praktické důvody jít za touto službou do ciziny?

Vždy je vhodné volit stát, jehož hlavní náplní je správa majetku, a to z toho důvodu, že je pro ně extrémně důležitá stabilita, a to nejen právní či daňová, ale i z hlediska zaměření zahraniční politiky. Takové státy často uzavírají mezinárodní smlouvy vhodné pro správu majetku, například ty zakotvující zákaz dvojího zdanění. Jde o to, aby politika příslušného vybraného státu garantovala zájem chránit spravovaný majetek.

Směrují svou poptávku jen do zemí, jež bychom mohli označit za ekonomicky tradiční, nebo volí i jiné, atraktivní svou právní úpravou?

V Česku i v Evropě je stále nejpreferovanější Lichtenštejnsko, jelikož z hlediska správy majetku se hledá spíš jistota. Lidé nevolí destinaci, kde byly ony entity právě zavedeny, takže se úplně neví, jak budou fungovat, rozhodovací praxe je neznámá a ani není jasné, jak se ten stát bude chovat v dlouhodobém měřítku, například z hlediska zdanění. V tradiční jurisdikci se můžete spolehnout na to, že se podmínky příliš nemění.