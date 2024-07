Zakladatel investiční skupiny Conseq Investment Management Jan Vedral patří k legendárním postavám českého kapitálového trhu. Pohybuje se na něm od jeho porevolučních počátků a za ta léta z Consequ spolu se svým týmem vybudoval největšího nebankovního správce investic v Česku. V rozhovoru jsme si povídali o tom, jak se v 90. letech s cennými papíry obchodovalo bez internetu, o drsných počátcích Consequ či o finanční krizi, kvůli níž začal brát antidepresiva. Řeč přišla i na to, proč nyní vládne na trzích neutuchající optimismus a i ty špatné zprávy lidé vnímají jako impulz k dalším nákupům.

Jak vypadaly začátky obchodování s cennými papíry v Česku?

Úplné začátky podle mě spadají ještě do doby před kuponovou privatizací. Ještě před spuštěním burzy a RM‑Systému jsme začali obchodovat na takzvaném prozatímním sekundárním trhu cenných papírů organizovaném Českou národní bankou. Obchodovaly se tam, pokud si dobře vzpomínám, jeden státní dluhopis a asi tři podnikové dluhopisy a týdenní objem obchodů se tehdy pohyboval v řádech statisíců korun. Objednávky se nosily na papíře do ČNB a obchodní den byl jednou týdně. Později byla s velkou slávou spuštěna burza a vzápětí na ni bylo uvedeno přes tisíc emisí akcií z kuponové privatizace. Obchodním systémem burzy ale šlo minimum obchodů a obchodovalo se hlavně takzvaně na OTC (over the counter) trhu. Byl to trh mezi bankami a brokery, kteří na sebe mají takzvané linky, tedy smějí spolu obchodovat. Tehdy ovšem nebyl internet, takže obchodování probíhalo po telefonu a tyto obchody se následně potvrzovaly faxem.

Vzpomenete si na první obchod, který jste ve firmě udělal?

Z období v Agrobance si na něj nevzpomínám, ale v Consequ už ano. Nakoupil jsem dluhopisy Moravskoslezských tepláren v nominální hodnotě dvacet milionů od jedné velké banky a prodal je jedné dnes již neexistující malé bance.

Pamatujete si, kolik jste na tom obchodu vydělal?

Kolem 14 tisíc korun. To nebylo málo, psal se rok 1995, průměrný plat byl tehdy něco málo přes osm tisíc.

Bylo těžké, aby se člověku nezamotala hlava, když najednou začal vydělávat větší peníze?

Na to, aby se mi zamotávala hlava z peněz, jsem neměl čas. A hlavně my jsme v Consequ peněz pro byznys měli spíš málo než hodně. Obchodovali jsme i na vlastní účet a stávalo se celkem běžně, že jsme milion vydělali, abychom záhy milion prodělali. Na to samozřejmě potřebujete větší rezervy, abyste vůbec mohli dál podnikat. Dlouhou dobu jsme si proto vypláceli poměrně nízké platy. V té době jsem ještě bydlel u rodičů a pak jsem se odstěhoval na sídliště do bytu po babičce.

Devadesátá léta byla velká jízda. Já jsem tedy víc pracoval, než slavil, ale i večírků bylo dost. A ráno v devět zase v práci.

Jak jste už řekl, ještě před založením Consequ jste působil v Agrobance. Jak vám později v kariéře pomohly dva roky, které jste tam strávil?

To období bylo pro můj další život naprosto zásadní. Stal jsem se traderem a měl jsem absolutní volnost. Nakupovali a prodávali jsme, co jsme chtěli. Obchodovali jsme, až se z nás kouřilo. Po půlroce z nás, kteří jsme v tom byli od začátku, byli staří mazáci. Vše jsme se učili za pochodu, získávali obchodní kontakty, navazovali přátelství. Výhodou tehdy bylo, že téměř ve všech domácích i zahraničních bankách působících na našem trhu i ve všech soukromých brokerských společnostech byli vesměs kluci a holky v mém věku se stejným minimem znalostí a zkušeností, jako jsem měl tehdy já. Všichni jsme byli rodícím se kapitálovým trhem nadšení a snažili se být co nejlepší.

Při takovém učení za pochodu se asi dělá spousta chyb, že?

Samozřejmě. Spoustu jsem jich udělal ještě v Agrobance za cizí peníze, to přiznávám. Vzal jsem si z toho ovšem poučení: „Nepouštěj mladého kluka k tradingu, pokud nemáš dobře nastavená pravidla pro řízení rizik.“ Ale chybami se člověk učí. V Consequ jsme si funkční systém řízení rizik vybudovali velmi záhy, takže jsme poměrně krutým zátěžovým testem v podobě krize české platební bilance v roce 1997 prošli bez vážnějších problémů.