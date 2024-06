Před lety jsem jezdil Fiatem Brava. S mým osobním nastavením ladila informace, že jeho design nakreslil živý lidský návrhář, že karoserie není dílem počítače. Dnešní vozy jsou si podobné, informoval mě tehdy expert, tohle je jedna z mála výjimek. Ne že by to byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodl koupit zrovna tohle auto, nicméně neprohloupil jsem – relativně nízký vůz skvěle seděl v zatáčkách a ve vyšších rychlostech člověk zrovna cítil hladké proudění vzduchu. Už tehdy jsem si říkal, že by prodejce nebo výrobce měl mít za povinnost informovat zákazníka o míře počítačové práce.