Jak korporace privatizují zisky a socializují náklady? Co dělat pro to, abyste se vyhnuli v práci vyhoření? A jak často a úspěšně stávkovali v socialistickém Československu dělníci? Na tyto a mnohé další otázky najdete odpovědi v knihách, které pro vás vybral Ekonom na letošní léto. Příjemné čtení.

Christopher Marquis

The Profiteers: How Business Priva­tizes Profits and Socializes Costs

(nakladatelství PublicAffairs, 2024, 352 s.)