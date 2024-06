Pokud jste muzikant a zvažujete nákup nového hudebního nástroje, s vysokou pravděpodobností na vás při průzkumu trhu z internetového vyhledávače vyskočí také nabídka od českého výrobce. Neexistuje totiž mnoho instrumentů, které by Češi neuměli vyrobit. Hledáte‑li třeba prvotřídní piano, kytaru, housle nebo některý z dechových nástrojů, s výrobkem od tuzemských firem nešlápnete vedle.

Přestože časy největší slávy a hojnosti máme patrně za sebou, Česku se navzdory všem turbulencím posledních let daří držet pověst nástrojařské velmoci. Podle asociace, která sdružuje všechny relevantní firmy z oboru, loni jeho celkové tržby dosáhly bezmála jedné miliardy korun. Z toho čtyři pětiny pocházely z peněženek muzikantů ze zahraničí.

Ekonomické problémy posledních let, které odstartovala pandemie covidu a poté ještě zhoršila ruská invaze na Ukrajinu, ale opět ukázaly, jak zranitelný tento byznys je. Muzicírování je totiž sice možná bohulibá, pořád ale postradatelná činnost. Jednoduše řečeno, když mají lidé hluboko do kapsy, hudební nástroj je na seznamu zbytných položek hodně vysoko. A to tím spíš, když jde o nástroj drahý, prémiový, jako jsou ty, které pocházejí z českých továren a dílen.

Dvě třetiny z miliardových tržeb za hudební nástroje připadají na čtyři největší výrobce: Petrof, Furch Guitars, Amati a Harmonikas.

Přesně tento problém řešili poslední dva roky čeští výrobci. Drahé energie a často až násobné zdražení dřeva či kovů, které se při výrobě používají, je nutily ke zdražování a hledání nových, bonitních trhů. Nejhorší problémy už ale mají za sebou a nyní plánují expanzi. Například výrobce kytar Furch Guitars plánuje kvůli navýšení výroby postavit novou halu. Petrof zase chce získat nové zákazníky díky nabídce levnější klavírů. Kvůli tomu dokonce firma udělala krok, kterému se dlouho bránila: část produkce své vlajkové značky přesouvá do Indonésie, kde je výroba více než o třetinu levnější. Návrat ke stamilionovým tržbám pak díky akvizicím slibuje i nový majitel kraslické Amati.

Tradice versus mladá krev

V Česku působí desítky výrobců hudebních nástrojů – od velkých firem se stovkami zaměstnanců a s obraty ve stovkách milionů korun přes střední společnosti, kde v dílnách najdete pár desítek řemeslníků, až po „sólisty“, kteří se rozhodli zůstat v domácí dílně a vyrábět špičkové nástroje v malém, výhradně na zakázku.

Z hlediska byznysu jsou pochopitelně nejzajímavější výrobci z první kategorie. Vedle zmíněných společností Petrof, Furch Guitars a Amati mezi ně ještě patří Harmonikas a společně se postaraly zhruba o dvě třetiny z celkového obratu byznysu s hudebními nástroji. Konkrétnější údaje o velikosti jejich byznysu poskytují výroční zprávy založené v obchodním rejstříku. Loňské zatím nejsou u všech k dispozici, pro představu ale postačí výkazy z roku předešlého.

Aktuálně ekonomickým lídrem oboru je královéhradecký Petrof. V roce 2022 firma do celého světa prodala pianina a klavíry za více než 240 milionů korun. Na pozici dvojky se díky velkému růstu v posledních letech prodral ambiciózní výrobce kytar z Velkých Němčic u Brna, rodinná společnost Furch Guitars. Ta je zároveň jedinou „mladou“ značkou: firma vznikla až po roce 1989 a v posledních letech zažívá raketový vzestup. V roce 2022 Furch Guitars utržil přes 155 milionů korun, meziročně o polovinu více. Ani to ale není finální meta, které chce dosáhnout: zvyšování tržeb v dvouciferných hodnotách si dal za cíl i do budoucna.

Třetí firmou do party je výrobce součástek pro akordeony z Loun. Firma Harmonikas předloni utržila za své produkty necelých 71 milionů korun. A konečně, po přežití vlastní klinické smrti se do hry vrací také někdejší lídr české výroby hudebních nástrojů Amati Kraslice. V minulosti počítala firma prodeje ve stovkách milionů, aktuálně se tržby pohybují kolem 80 milionů korun. Nový majitel má ovšem s tradičním výrobcem dechových nástrojů velké plány a slibuje brzký návrat mezi špičku.

Srážka s kapitalismem

„Všechny podniky se musely po revoluci transformovat, zmenšit a soustředit se na návrat ke kvalitě. To platilo i pro nás,“ popisuje jeden z největších handicapů českých výrobců hudebních nástrojů Stanislava Koutná, majitelka hořovického výrobce akordeonů a heligonek Delicia, který se pyšní více než stoletou tradicí.

Nový majitel chce Amati Kraslice vrátit ze dna na vrchol. Cílem je dostat se z dnešních 80 milionů na tržby obvyklé v minulosti – tedy až půl miliardy korun.

Na rozdíl od západních firem českou tradici přervalo 40 let socialismu. Znárodnění na konci 40. let minulého století se nevyhnulo ani fabrikám vyrábějícím hudební nástroje. Pro dobré jméno tradičních značek přechod na socialistické hospodářství orientované na výkon a objemy produkce znamenal katastrofu. „Výrazně se zvýšila výroba. Nástroje se ale vyvážely do východního bloku a nikdo moc nedbal na kvalitu,“ pokračuje Koutná. A právě sázka na laciné a ne zrovna kvalitní nástroje byla o 40 let později pro výrobce při srážce s kapitalismem klíčová.

Jestliže totiž takové nástroje obstály na nenáročných východních trzích, z celosvětového pohledu neměly šanci: nahradila je čínská konkurence – sice ještě méně kvalitní, zároveň ale také levnější.