Vyrobit vlastními silami většinu ze sedmi tisíc součástek a ty pak poskládat dohromady tak, aby z nich vznikl špičkový klavír, trvá v královéhradecké továrně Petrof zhruba rok. Pak je potřeba hudební nástroj zabalit, odeslat často na opačný konec světa, což taky zabere pár měsíců. „Než se dostane k zákazníkovi a ten nám zaplatí, může to trvat i dva roky,“ popisuje šéfka firmy Zuzana Ceralová Petrofová specifikum a zároveň hlavní úskalí klavírního byznysu.

Problém řízení firmy s takovou setrvačností je nasnadě: těžko se reaguje na ekonomické turbulence, obzvlášť když přijdou nečekaně a trvají dlouho, tak jako tomu bylo v posledních několika letech. „Netrefujeme se do ekonomických cyklů,“ říká Petrofová.

Při vyprávění o byznysu rodinné firmy dělí příběh na dobu etap před covidem a po něm. Pandemie byla první velkou zkouškou podnikatelské improvizace; v roce 2020 se byznys skoro zastavil, v roce následujícím naopak poptávka trhala rekordy. Ještě větší komplikace přinesla válka na Ukrajině a související ekonomické potíže. Dramatické zdražování energií a materiálu dokonce donutilo Petrofovou k zásadní změně strategie: přesunu části výroby do levnější destinace, do Indonésie.

Zkušenosti s výrobou v Asii už máte, v Číně se několik let pod licencí montují některé levnější značky z portfolia firmy. Vlajková loď, nástroje značky Petrof, ale dosud vznikaly výhradně tady, v Hradci Králové. Co vás nakonec přimělo přesunout část produkce do levnější země?

Nebylo jednoduché jít po 160 letech výroby doma s naší značkou jinam. Většina konkurentů například z Německa to udělala už dávno, byli jsme se značkou Petrof jedni z posledních, kdo se bránil. Ekonomická situace v posledních letech ale nepřála koupěschopnosti lidí pro zbytné zboží, jako jsou hudební nástroje. Když se k tomu navíc přidaly vlivy jako energetická krize, zdražování materiálu a růst mezd, přestala výroba některých modelů dávat ekonomicky smysl. Museli jsme na to nějak reagovat. Jedna možnost byla zmenšovat se a zmenšovat, smířit se s nižšími prodeji, anebo někam expandovat.

Jak vám energetická krize a zdražení vstupů zvedly náklady?

Energie zdražily o čtvrtinu, a to jsme měli zafixováno. U dřeva ceny stouply o 60 a více procent, kovy byly jednu chvíli o 100 procent dražší. Do toho jsme v posledních letech zvyšovali mzdy zaměstnancům. Když to sečtete za poslední tři roky, abychom přežili, museli jsme zvýšit cenu produktů o třetinu.