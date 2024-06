První krok k nezávislosti na ruské ropě udělalo Česko už v polovině 90. let. Země tehdy zprovoznila odbočku z Transalpinského ropovodu (TAL), který rozvádí ropu z italského přístavu Terst do Německa a Rakouska. Česko tak na něj navázalo ropovodem z Ingolstadtu (IKL). Na plné odstřižení od dodávek z Východu si však muselo počkat další tři desítky let. Jednání sice začala dávno před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu, ale teprve válka k nim dala silný impulz. Přepnutí na dodávky ropy pouze západní cestou je teď na spadnutí.

Výhradní přepravce ropy do Česka, státní společnost Mero, nyní spolu s konsorciem, které provozuje ropovod TAL, pracuje na rozšíření přepravní kapacity potrubí. Úpravy umožní přivést do Česka ročně navíc čtyři miliony tun ropy, které se doposud – a díky časově neomezené výjimce na dovoz ruské ropy – přepravovaly z Ruska ropovodem Družba. Projekt, který nese označení TAL Plus, vyjde celkem na 1,3 až 1,6 miliardy korun. Mero ho financuje ze svých výnosů.

Jaroslav Pantůček, generální ředitel společnosti Mero, říká, že projekt představuje největší změnu v přepravě ropy do Česka. „Počítáme s tím, že do konce letošního roku se podaří dokončit všechny technologické úpravy na ropovodu TAL a zajistit navýšení jeho kapacity,“ říká Pantůček. Větší kapacita nicméně neznamená výměnu potrubí pod zemí. Proměňuje se přečerpávací systém, instaluje se dvacítka nových čerpadel a také nové ultrazvukové průtokoměry a další komponenty. Posílení se dočkají rovněž bezpečnostní systémy a modernizací projdou i vstupní a výstupní místa ropovodů TAL i IKL.

Podílníci ropovodu TAL nám dali několik těžkých podmínek. Doufali, že je nesplníme a že jim dáme s rozšiřováním pokoj.

To vše umožní, zjednodušeně řečeno, urychlit průtok ropy a tím zvýšit objem přepravené suroviny. Pro zajímavost, od vyskladnění tankeru v přístavu Terst trvá přeprava ropy přes ropovody TAL a IKL zhruba 15 dní. Podle plánů mají na začátku příštího roku proběhnout provozní testy. Od ruské ropy se Česko definitivně odstřihne během první poloviny roku 2025.

Ropovod Družba, který byl na československém území zprovozněn před více než šedesáti lety, zůstane prozatím v záloze. Existuje možnost, že po skončení války by se touto cestou dala přepravovat i ropa, která nebude pocházet z Ruska. Loni přepravilo Mero do Česka 7,4 milionu tun ropy. Takřka tři pětiny přitekly ropovodem Družba, zbytek přes ropovody IKL a TAL. Po dokončení projektu bude možné díky navýšení kapacity ropovodu TAL dopravit do Česka až osm milionů tun ropy ročně, což plně pokryje spotřebu obou tuzemských rafinerií.

Vlak z tankerů

Co bylo při jednáních o rozšíření ropovodu TAL nejtěžší?

Přesvědčit zbývající podílníky, aby navýšení kapacity umožnili. Ropovod byl spuštěn v roce 1967, postavili ho velcí hráči jako Shell, Exxon, BP či OMV. Už skoro 60 let dodržují stejná pravidla pro přidělování kapacity v případě nějakých omezení. Mero se na celkovém objemu přepravy podílí asi devíti procenty – a teď chceme dvojnásobek. Vedle toho říkáme, že čtyři miliony tun ropy ročně navíc budou zapotřebí, ať se děje, co se děje. A že v přístavu v Terstu, kam nyní připlouvá přes čtyři stovky tankerů s ropou ročně, přibude dalších padesát. Už dnes se občas stává, že některé tankery musí na odbavení čekat – a za to platí velké poplatky. Lodě navíc mohou zpozdit všechny ostatní a tím se zhorší podmínky pro všechny.

V čem?

Bude na vše méně času, logistika bude náročnější. Přijede‑li kvůli bouři nad Atlantikem nějaký tanker s jednodenním zpožděním, může to rozhodit harmonogram pro celý ropovod. Po jeho cestě je osm rafinerií, každá objednává jiný typ ropy. Operátoři tyto várky ropy skládají za sebou jako vagony ve vlaku. Přesně v pořadí podle rafinerií. U každé z nich „odpojí“ jejich dávku ropy. Nesmí se to promíchat. Ve stejném pořadí se řadí i tankery v přístavu. Pro jistotu jsou v Terstu také nádrže, aby se mohla alespoň nějaká ropa do ropovodu poslat, pokud nějaký tanker nedorazí včas, nebo naopak dočasně uskladnit, pokud nějaký tanker dojede dříve.

Jaroslav Pantůček (64) V čele provozovatele ropovodů Mero je od června 2022. Ve vedení společnosti působil již v letech 1997 až 2015. V mezidobí byl finančním ředitelem holdingu MVV Energie CZ. Před příchodem do ropného byznysu pracoval například pro Západočeské mlékárny, výrobce žvýkaček Wrigley či Českou spořitelnu. Vystudoval ekonomiku průmyslu na VŠE v Praze.

Jde o stejné nádrže, které jsou v centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi?

Tanky v Nelahozevsi jsou určené k dlouhodobému skladování. V Terstu jsou menší, přepravců je víc. Když jsme v 90. letech stavěli ropovod IKL z Ingolstadtu, který přivádí ropu z ropovodu TAL do Česka, museli jsme tam dva tanky také postavit, aby tankoviště mělo dostatečnou operativní rezervu. Italové, kteří je za naše peníze stavěli, podcenili průzkum podloží. Při zátěžové zkoušce vodou, která je těžší než ropa, se nádrž začala naklánět. Rok jsme se tehdy dohadovali, kdo za to může a kdo zaplatí opravu. Hrozily soudy, tehdejší generální ředitel dohodl, že to půjde půl na půl. Nakonec nádrže „narovnali“ injektáží betonu a stojí dodnes. To vše dokládá, že celý systém je logisticky poměrně křehký. Ostatní podílníci ropovodu si po letech zvykli, že to funguje, a my jsme přišli s tím, že chceme víc kapacity. Přestože ostatní o své příděly nepřijdou, budou si muset utáhnout opasky, přijdou o část komfortu a flexibility v období přepravních špiček, například v okamžiku, kdy se provádí pravidelná údržba a část přístavu je mimo provoz.

Čím jste je přesvědčili?

Argumentovali jsme tím, že systém si už zaslouží modernizaci a že investice sníží budoucí provozní náklady. A že poplatky za dodatečnou ropu přinesou do systému další peníze. Nejdřív nám dali podmínky: všechny investice zaplatíte vy, nám se nesmí zvýšit celkové náklady ani výdaje za energie a nesmí to mít dopad na hospodářský výsledek ropovodu. Což ale má kvůli odpisům každá investice. Doufali, že to nesplníme a že jim dáme pokoj. Moc se jim do toho nechtělo. Ale postavili jsme si hlavu a vymysleli řešení.

Jaké?

Peníze na investice jsme definovali jako předplatné na kapacitu. Tudíž půjdou do výnosů, a nikoliv do nákladů. Díky moderním pumpám, které umí regulovat otáčky podle průtoku, zachováme i při vyšší přepravní kapacitě nižší jednotkovou spotřebu elektřiny. A díky novým zařízením také ušetříme na údržbě. Byly to nekonečné rozhovory, ale nakonec jsme je v listopadu 2022 přesvědčili. Pak jsme půl roku se všemi ladili detaily smlouvy a loni v květnu ji podepsali.