V pondělí 24. června to budou tři roky, co několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska prošla krátce před osmou hodinou večerní extrémní bouře s krupobitím a tornádem. To mělo sílu F4 podle takzvané Fujitovy stupnice, dosáhlo tedy druhého nejvyššího stupně. Na následky živlu zemřelo šest lidí, poničeno bylo až 1600 staveb.

Celkový účet za škody se pohyboval v jednotkách miliard korun. Pojišťovny kvůli tornádu vyplatily podle statistiky České asociace pojišťoven (ČAP) 3,4 miliardy korun. Společně s tímto zásahem extrémního přírodního jevu dosáhl objem vyplacených peněz ve škodách z vichřic, krupobití a jiných atmosférických srážek za tehdejší rok 5,77 miliardy korun. Oproti roku 2020, kdy byl objem škod ve skupině těchto rizik 2,18 miliardy, šlo o nárůst o 165 procent. Událost, jež zahýbala společností, ovlivnila takzvanou propojištěnost českých domácností, i když některé nemovitosti stále nejsou zabezpečeny tak, aby k tomu majitelé využili nabídky na trhu.