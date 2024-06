Český ministr zahraničí Jan Lipavský si v květnu předvolal ruského velvyslance. Důvod byl vcelku neobvyklý: působení ruských hackerů, kteří se snažili získat informace v IT systémech českých institucí. Zpravodajcům, policii a Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se podařilo je přistihnout. A nejen to, poprvé ukázali prstem na konkrétní viníky.

„Šlo o ruskojazyčnou skupinu APT28, která je prokazatelně navázaná na ruskou zpravodajskou agenturu GRU, tedy Ruskou federaci jako takovou,“ tvrdí ředitel NÚKIB Lukáš Kintr. Aktuální případ špionáže není první ukázkou, jak se Rusové snaží škodit.

Kintr dále v rozhovoru popisuje, jak se mění přístup hackerů k vydíraným firmám, dopady nové regulace či proč hackeři snáze napálí čtyřicátníka než seniora.

Od začátku války na Ukrajině probíhá souběžně s akcemi na bojišti také válka v kyberprostoru. Jak se ruské útoky od začátku války vyvíjejí?

Počátek války byl doprovázen zejména renesancí takzvaných DDoS útoků, tedy útoků, které shodí či znepřístupní nějaké webové stránky nebo internetové služby. Ty až do války na Ukrajině ubývaly, po začátku invaze s nimi ale začala velká množina ruskojazyčných hackerských skupin, takzvaných hacktivistů, tedy aktivistů v kyberprostoru.

Co bylo jejich cílem?

Cíl byl jednoduchý: dostat se do českého mediálního prostoru a získat tím podporu a prostor pro propagandu Ruské federace a její politiky. Dodnes útoků tohoto typu evidujeme poměrně velké množství.

Na koho se útočníci nejčastěji zaměřují?

Zpočátku bylo vidět, že se učí poznávat české prostředí. Orientovali se třeba podle klíčových slov v názvu, a ne vždy si správně vybrali státní instituce, na které kvůli české podpoře Ukrajině chtěli cílit primárně. Takže se mezi cíle dostávaly relativně nevýznamné subjekty. Pak se zaměřili na konkrétní sektory. V září loňského roku to byly například české banky, které se na několik dnů staly obětí DDoS útoků. Jde o typický příklad sektoru, který je pro ně zajímavý – když se tisíce lidí nedostanou k internetovému bankovnictví, bude je to trápit, bude se o tom hodně psát.

Jak se dá proti takovým útokům hacktivistů bránit?

Například poskytovatelé internetového připojení v případě větších zákazníků nabízejí obranu proti DDoS jako službu. Když si ji banka zaplatí, může to velkou část pokusů o přetížení jejich systému odfiltrovat. Uživatelé pak mohou internetové bankovnictví či jinou službu využívat, aniž by cokoli zaznamenali. Co se nás týče, apelovali jsme na některé mediální domy, aby útokům nedávaly tolik prostoru. Protože když se o nich nebude psát, ztrácejí na atraktivitě. Pak je otázkou času, kdy to útočníka přestane bavit, nikdo nedělá rád nesmyslnou práci.

V květnu si ministr zahraničí Jan Lipavský kvůli kybernetickým útokům dokonce předvolal ruského velvyslance. Předpokládám, že to nebylo kvůli shazování webových stránek.

Souviselo to s tím, že Česká republika udělala první veřejnou politickou atribuci, přisoudila konkrétní útočnou kampaň konkrétnímu aktérovi. V tomto případě šlo o ruskojazyčnou skupinu APT28, která je prokazatelně navázaná na ruskou zpravodajskou agenturu GRU, tedy Ruskou federaci jako takovou. Tato skupina nejen proti Česku, ale proti celé řadě evropských států podnikala špionážní kampaně v kyberprostoru.

Můžete být konkrétnější, o co šlo?

Musím zůstat v obecné rovině. Pokud jde o špionáž, zajímají hackery citlivé informace, které mohou dát Rusku strategickou výhodu. Ať už v konvenčním boji, nebo v oblasti hybridního působení. Díky takové informaci mohou lépe zacílit své působení na širokou veřejnost, ovlivňovat, jakým způsobem přijímá informace od politiků, jak klesá nebo roste veřejné mínění o podpoře Ukrajiny.

Tyto aktivity se objevily údajně od podzimu. Může to souviset třeba s českou muniční iniciativou? Tedy že by se ruští hackeři mohli pokoušet získat informace, odkud Česko shání munici pro Ukrajinu, což byla neveřejná informace?

O tom bych nerad spekuloval.

ČLOVĚK, SÁZKA NA JISTOTU

DDoS útoky nejsou zrovna špička hackerství, jak sofistikované byly tyto špionážní útoky?

Taktika je v obou případech diametrálně odlišná. U DDoS útoku je cílem být vidět, naopak u špionáže chce být útočník vidět co nejméně a zůstat co nejdéle přítomný a schovaný, aby získal co největší množství informací. Tomu odpovídá i taktika. Používají se sofistikovanější postupy. Nicméně velmi často na počátku takového útoku stojí phishingová kampaň nebo sociální inženýrství. Hackeři jsou poměrně línou skupinou lidí a primárně volí cesty nejmenšího odporu při vniknutí do systému.

Takže lidský element?

Ano, snaží se nachytat lidský element, využít jeho slabosti, aby se do systému dostali. Pokud se to podaří, mohou pak v systému poměrně snadno dělat další, sofistikovanější kroky. Zřídka se pro tento účel používají i DDoS útoky, které odstaví nějakou síťovou komponentu a hacker pak může nepozorovaně proniknout do systému. Ale je to výrazně náročnější než zkusit nachytat některého ze stovek zaměstnanců nějaké instituce.