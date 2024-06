Akciové trhy v posledních týdnech připomínají nehybnou hladinu klidného rybníčku. Index tržní volatility VIX, který měří rozkolísanost na finančních trzích je na nejnižších hodnotách za posledních téměř pět let a jen málo mu chybělo k rekordně nízké hladině roku 2017. „Trhy si tak zjevně neuvědomují, jak moc je pravděpodobné, že americká ekonomika může vyžadovat ještě vyšší úrokové sazby k tlumení perzistentních inflačních tlaků,“ říká v anketě Ekonomu Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. Rozhodnutí Fedu i ECB tak budou i v červnu určovat dění na trzích.

Tomáš Vlk, hlavní analytik Patria Finance:

Stále se dá uvažovat i o jiných než akciových investicích, a tím myslím hlavně dluhopisy. Do portfolia ale hledáme přece jen více akcie. Příležitostí pro dlouhodobější investory, které láká pěkná dividenda a cena propadlá po výsledcích, může být automobilka Stellantis. Tento sektor samozřejmě prochází nejistým obdobím velkých změn. Na druhou stranu mě na Stellantisu láká kromě nízké valuace a dividendy také velmi schopné vedení, pravděpodobná vzpruha při spuštění ochranářských opatření v Evropě a silná imunita pro případ čínské odvety, neboť automobilka tam skoro neprodává a dominantně operuje v USA a Evropě. Z témat, jež budou určovat dění na kapitálových trzích v červnu, je možné upozornit na důležitá makrodata typu inflace nebo z amerického trhu práce. Připadá mi však, že se investoři tak trochu točí v kruhu očekávání ohledně úrokových sazeb a zřejmě se nedočkají výrazné změny ani jedním směrem. Snížení sazeb, ke kterému přikročí ECB, podle mě nebude znamenat nic zásadního, a tak do další výsledkové sezony můžeme nakonec vidět jen konsolidaci a trend do strany.