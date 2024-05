Přestože se v uplynulých desetiletích nepovedlo tuzemským vládám nic velkého prosadit, země bohatne, a dokonce předehnala i některé západní státy. Bez změn se ale Česko už kupředu nepohne a bude stagnovat. „Pokud nám nevadí stagnace a možná cesta Japonska, které třicet let nerostlo, tak to není žádná tragédie. I když se nehneme, tak to neznamená, že naše děti se budou mít hůře než my. Jen se nebudou mít lépe než my, což je ale rozdíl naší generace oproti našim rodičům,“ říká ekonom z Metropolitní univerzity Praha, člen NERV. V rozhovoru se mimo jiné popisuje, proč se v Česku znovuobjevila debata o sektorové dani na banky či proč by centrální banky neměly investovat do bitcoinu či zlata.

V Národní ekonomické radě vlády jste se podílel na sestavení 37 bodů, které mají nastartovat českou ekonomiku. Před časem jste řekl, že pro vás jsou zásadní tři body – akti­vizace lidských zdrojů, zjednodušení a zrychlení výstavby a změny ve školství. Myslíte, že vláda alespoň jeden z těchto bodů stihne do voleb?

Zrovna u těch je změna složitá. Není to však problém této vlády, ale i těch předchozích, kdy se tu od revoluce v tomto ohledu moc nedělo. Kde se alespoň něco trochu mění, je trh práce, velmi se nyní řeší zákoník práce. Zároveň věřím, že se udělá i něco kolem kvót na přísun zahraničních pracovníků. Obecně si ale myslím, že z těch 37 bodů se některá menší opatření stihnou, ale v celé šíři pravděpodobně ne. My jsme chtěli, ať si vláda vybere priority a zkusí připravit to, co ještě lze udělat a co dává smysl a co ne.

Ptal jsem se speciálně na ty tři body proto, že sám jste prohlásil, že pokud je vláda nezvládne, tak je Česko navždy odsouzeno ke stagnaci. Čeká nás tedy stagnace?

Řeknu to jinak. Zatím nejsem úplně šťastný z dosavadních snah a výsledků a doufám, že to bude lepší. Chápu, že je rok a půl do voleb a že je těžké udělat cokoliv nepopulárního, ale myslím si, že v našem návrhu je spousta neutrálních bodů, které nemohou nikoho naštvat. Typicky jde třeba o změnu norem ve výstavbě, které nedávají smysl a které jsou v ledasčem přísnější než v Rakousku či Německu. Můj oblíbený příklad je, když se řeší světlost kancelářských prostor. Pak nám tu ale vznikají obří skleníky, kde lidé stahují rolety, aby se neupekli, a musí zbytečně svítit.

Kde je tedy problém, že to není schopný nikdo změnit?

Problém je, že v první polovině vládnutí si kabinet řekl, že bude konsolidovat. Některé změny, které teď navrhujeme a mají podpořit růst, stojí nějaké peníze. Ano, může to být levné, a dokonce v dlouhodobém horizontu i návratné pro státní kasu, ale teď se do toho nikomu moc nechce, protože by to něco stálo. Druhá věc je, že historicky se ukazuje, že vlády jsou v druhé půlce svého vládnutí vždy pomalejší. I v NERV jsme si byli vědomi, že se toho dá stihnout více v první polovině než v té druhé. Silně vnímám, že i u apolitických věcí se vláda není schopná domluvit s opozicí.

Co máte na mysli?

Tak třeba i prodlužování odchodu věku do důchodu. Ještě před pár lety s tím Andrej Babiš souhlasil, ale dnes ne, protože to chce vláda. Místo toho slyšíme, že mají vlastní návrh, který ale nikomu nechtějí ukázat. Samozřejmě že opozice vždy kritizuje vládu. Dnes je ale ta zeď tak vysoká, že i kdyby kabinet přišel s návrhem na srovnání stavebních norem s Německem, tak přijde jasné ne s tím, že nám tu za chvíli popadají domy na hlavu.

Vláda z vašich navrhovaných bodů zatím teď reálně řeší jen přístupnější oddlužení a odpovědnost obcí za zřizování míst ve školkách. Pokud by se povedlo jen tohle, byl by to za vás i tak úspěch?

Vždycky jsem říkal, že kdyby se prosadily jen tři body z 37, tak je to pro mě úspěch. A když jich bude 10, tak budu skákat do stropu. I pokud se schválí jeden či dva body, tak budu rád, že se povedlo alespoň něco.

Ať to svedou na nás

Jeden z bodů, který se ve vašem návrhu objevil, je výpověď bez udání důvodu s odkazem na dánský model flexicurity. V Česku se ovšem akcentuje slovo flexi a vypadlo z toho to sociální zabezpečení. Jak tento posun vnímáte?

Realita je taková, že Dánové dávají na sociální zabezpečení asi 50 miliard korun. U nás je to násobně méně. Abychom alespoň poměrově dávali stejně jako Dánové, tak by naše výdaje na sociální zabezpečení musely být až trojnásobné. Bohužel tohle by u nás rozpoutalo oblíbenou kritiku, že se tu podporují jen ti, kteří nepracují. Dánský model přitom motivuje lidi, aby šli do rizika a změnili práci, kde budou mít větší přidanou hodnotu, ale i více peněz. Zvýšit přidanou hodnotu je dnes alfa a omega všeho. Proto jsme tuto změnu navrhli. Zásadní je, aby tam byla i ta podpora státu. Pokud by například takové opatření zvedalo HDP o 0,1 procenta, což je hrubým odhadem asi sedm miliard navíc, tak ztrojnásobení výdajů na programy zaměstnanosti o šest miliard nevypadá tak špatně.