Do české státní kasy proudí ze spotřební daně z tabáku každý rok kolem 60 miliard ročně. Podle WHO jsou ale společenské náklady mnohem vyšší. Léčení lidí s nemocemi způsobenými kouřením a to, že lidé, kteří kvůli těmto onemocněním zemřeli, a tím pádem nepracují, stojí český rozpočet desítky miliard ročně.